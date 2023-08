Skidt FCK-nyt inden brag: Må undvære stjerne

Han har været en af FC Københavns helt store oplevelser.

Men når de danske mestre tirsdag aften går på banen mod polske Rakow Czestochowa, bliver det uden det tunesiske nyindkøb Elias Achouri.

Den driblestærke kantspiller døjer således med en skade, der betyder, at han ikke er rejst med truppen til Polen. Det oplyser FCK på deres hjemmeside.

Elias Achouri stod for oplægget, da Mohamed Elyounoussi scorede sit første mål for FC København i 2-0-sejren over Hvidovre fredag. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Frygtede skade

Til gengæld er den polske stjernemålmand Kamil Grabara blevet klar, efter han fredag sad ude på grund af en mindre skade i armen.

Elias Achouri blev senest skiftet ind i pausen, da FC København fredag var på besøg i Hvidovre. Her gjorde tuneseren hurtigt en forskel og stod også for den afgørende aktion, der førte til Mohamed Elyounoussis scoring til slutresultatet 2-0.

Kort tid efter var den dog gal med baglåret, og FCK-stjernen måtte forlade banen før tid.

Efterfølgende frygtede cheftræner Jacob Neestrup, at der ikke blot var tale om krampe.

På skadeslisten er fortsat også David Khocholava og Andreas Cornelius. Sidstnævnte træner med igen, men er endnu ikke kampklar, oplyser klubben.

Svækket modstander

Det er dog ikke kun FC København, der døjer med skader til flere profiler.

Rakow Czestochowas græske midtstopper, Stratos Svarnas, kommer således ikke i aktion, ligesom anfører Zoran Arsenic og rekordindkøbet John Yeboah begge er tvivlsomme til opgøret.

Tirsdagens brag er det første af to, når FC København skal forsøge at spille sig et skridt nærmere Champions League-gruppespillet.

Den samlede vinder sikrer sig således en billet til Europas fineste klubturnering, mens taberen må tage til takke med Europa League.

Kampen spilles tirsdag klokken 21.