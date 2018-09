Skidt nyt for FCK-spiller: Alvorlig skade sender ham ud i et år

Den tjekkiske forsvarsspiller Michael Lüftner er med stor sandsynlighed ikke til rådighed for FC København resten af denne sæson.

Tjekken, 24 år, fortæller på sin Instagram-konto, at han er blevet alvorligt skadet, og at den skade holder ham ude i et års tid. Holder prognosen stik, er tjekken ikke til rådighed resten af indeværende sæson for FCK.

Der er ifølge Lüftner tale om en korsbåndsskade.

Lüftner var røget bagerst i køen i det centrale forsvar for FCK, men med mange kampe og et Europa League-gruppespil kunne det sagtens tænkes, at Ståle Solbakken kunne finde spilletid til forsvarsspilleren.

På Instagram fortæller Michael Lüftner, at han skal opereres for skaden, og at efterfølgende vil gøre alt for at komme tilbage og blive endnu bedre, end han var før sin skade.

Det er lidt mere end et år siden, at FCK købte tjekken i Slavia Prag.

I denne sæson har den 24-årige FCK-spiller blot spillet to kampe for førsteholdet.

