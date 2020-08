Skifter navn

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

FC Københavns hjemmebane vil fremover gå tilbage til blot at hedde Parken, efter at klubben og Telia er blevet enige om at stoppe arbejdet.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

For seks år siden betød et sponsorat fra Telia, at Danmarks nationalarena og FCK's hjemmebane skiftede navn fra Parken til Telia Parken.

Nu forvinder telegiganten fra titlen, og stadionspeakeren kan i fremtiden nøjes med at byde velkommen til Parken fra 1. september i år.

Samarbejdet med Telia førte til, at Parken i 2014 blevet første danske stadion med eget wi-fi.

En af årsagerne til det ophørte samarbejde er, at FCK vil holde sig helt fremme på den teknologiske udvikling.

Direktør i Parken Sport & Entertainment, Lars Bo Jeppesen, siger til klubbens hjemmeside:

- Danmark kigger ind i et årti med massive milliardinvesteringer i fibernet, 5G-teknologi og cloud-baserede platformsløsninger, hvilket betyder, at det er afgørende at lave grundige sonderinger af partnermulighederne, inden vi vælger den eller de fremtidige teknologipartnere til den næste rejse.

Med det indikerer han også, at et nyt stadionsponsorat igen kan ændre navnet på nationalarenaen på Østerbro. Men for nu hedder det altså igen blot Parken.

