Skræk-skade og ydmygelse: FCK-mareridt i Herning

HERNING (Ekstra Bladet): En af de mest markante målmænd i dansk fodbold i dette årtusinde risikerer at have spillet sin sidste kamp.

FC Københavns 37-årige veteran-reserve, Stephan Andersen, måtte nemlig bæres fra banen søndag aften, da FC Midtjylland vandt en ukompliceret 4-0 sejr over de tømmermændsramte guldløver.

FCK-målmanden måtte bæres fra banen midt i første halvleg. Hans fod hang fast i græsset, da han skulle nå en tilbagelægning fra Sotirios Papagiannopoulos.

Resultatet blev et af de værst tænkelige. Eks-landsholdsspilleren har sprængt sin akillessene, hvilket normalt koster 6-12 måneders pause.

37-årige Stephan Andersen har kontraktudløb til nytår, men har fået frihed til at søge en nye klub. Dermed stirrer Stephan Andersen mod en trist afslutning på en stor karriere.

Det sortie bliver ikke lettere af, at Stephan Andersen bar et stort ansvar for, at ulvene kom på sejrskurs efter 20 minutter.

FCK-keeperen undervurderede længden på Paul Onuachus ben (den er god nok!), da Kian Hansen bankede en håbefuld pasning op mod FCK-målet.

Stephan Andersen stormede ud af kassen for at sende bolden ud i Hernings tusmørke, men nigerianeren strakte sig og fik blokeret sparket og så kunne han let spankulere ned og sende åbningsmålet i det tomme net.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Stetphan Andersen måtte bæres fra banen i første halvleg. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Ståle Solbakken havde oven på guldfesten valgt at spare en stribe af stamspillerne. Peter Ankersen, Carlos Zeca og Nicolai Boilesen var således ikke med fra start, mens Dame N'Doye og Nicolaj Thomsen var ude med skader.

Det gav et pudsigt opgør mellem landets to førende mandskaber, der tog lang tid om at finde en nerve.

Hos FC København var det længe kun Viktor Fischer, der virkede til at være i det fornødne gear, mens Robert Skov alt for åbenlyst søgte efter de skudpositioner, der kunne bringe ham inden for rækkevidde af Ebbe Sands målrekord, der som bekendt er mål i 33 kampe.

Som kampen slæbte sig frem virkede det oplagt, at FC Midtjyllands kamp for oprejsning kom til at fylde mere og mere. Og Gustav Wikheim satte en tyk streg under det, da han efter 55 minutter sprintede fra løvernes bagkæde og serverede 2-0 træfferen for Evander.

I slutfasen brugte ulvene kampens manglende betydning til at gøre cifrene komfortable. Først Awer Mabil til 3-0 på straffe, og i overtiden kronede Gustav Wikheim en fornem anden halvleg med at gøre det til 4-0.

