Skreg på indkøb: Nu forklarer FCK-boss

- Hvad laver de? Sover de? Hvorfor sker der ikke noget?!

Frustrationerne blandt FC København-fans var til at få øje på, som vinterens transfervindue nærmede sig sin afslutning på 'Deadline Day'.

De ville se flere nyindkøb.

Alt imens sad sportsdirektør Peter Christiansen og resten af FCK-toppen på Hotel Marriott i København og var på udkig efter spillere, der kunne forstærke det hold, der aktuelt er otte point efter førstepladsen i Superligaen.

FCK's sportsdirektør, Peter Christiansen, havde flere spillere i kikkerten på sidstedagen af transfervinduet, men endte uden yderligere forstærkninger. Foto: Anthon Unger

Her blev der blandt andet arbejdet på at hente en ny venstre back som erstatning for Victor Kristiansen, men hverken det eller de andre bud endte ud i en handel.

Og det er der flere forklaringer på, fortæller Peter Christiansen til Ekstra Bladet og resten af den danske presse i forbindelse med klubbens træningslejr i Portugal.

- I forhold til venstre back-positionen, så var vi i markedet efter en erstatning for 'VK'. Men det skal også være spillere - og der er nævnt nogle navne, og det kan godt være én eller to er rigtige - på et rigtig, rigtig højt niveau.

- Og der må vi også konstatere, at til sidst kunne de ikke landes, og priserne på de spillere blev for høje for os.

Peter Christiansen er tilfreds med et transfervindue, der endte med minimal aktivitet. Foto: Anthon Unger

I hård konkurrence

I det store hele er der tilfredshed at spore hos Peter Christiansen. Han er glad for, hvordan transfervinduet udfoldede sig, fordi planen om minimal aktivitet lykkedes.

Samtidig understreger han, at FC København med en ny og mere ambitiøs strategi også har bevæget sig op på et niveau, hvor konkurrencen om at hente nye spillere ind er blevet langt større.

Med andre ord lidt er det blevet en større udfordring.

- Vi skal bare forstå nu, at når vi vil det med vores strategi, som vi vil, så konkurrerer vi også med nogle klubber, som har mindst den samme økonomi som os selv.

Svenske Jordan Larsson er en af de nye ansigter i FC København. Han er hentet på en lejeaftale. Foto: Anthon Unger

- Der må jeg vi også forstå, hvor vi er henne i fødekæden. Så hvis der er en spiller, der er på vej til Inter eller Premier League, og det glipper, så kan det godt være, vi kunne være der, men det er måske ikke os, han har som førstevalg i den situation.

- Men skal I ikke kunne magte det?

- Jo jo, vi skal i hvert fald starte med at konkurrere om det. Vi skal starte med at være der. Det er vi også, men vi skal stadigvæk have bevist, at vi har Champions League, og at vi har mulighed for at sælge spillere videre til store klubber, og det er vi i gang med nu.

Peter Christiansen holdt sig i baggrunden under fredagens træning i Algarve. Foto: Anthon Unger

- Men det er klart, når vi sidder og skal konkurrere med Rennes eksempelvis, så skal der betales rigtig, rigtig mange penge for den spiller. Plus han skal have en stor løn. Og der må vi også bare sige, at vi er på en rejse frem mod noget, og det kan godt være, at vi kan det om to år, hvis vi ellers lykkes med de ting, vi gør, som vi ikke kan lykkes med nu.

FC København har i dette transfervindue fået to nye ansigter ind i truppen.

Ind er kommet den portugisiske kantspiller Diogo Goncalves, der er købt i Benfica, ligesom man har hentet svenske Jordan Larsson på en lejeaftale frem til sommer.