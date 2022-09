Skuffet Falk fortryder: - Den værste følelse

Der var nok ikke mange, der havde regnet med, at FC København kunne få noget med fra Dortmund tirsdag aften.

Alligevel var skuffelsen stor hos Rasmus Falk, der efter 3-0-nederlaget i Champions League skulle forsøge at sætte ord på det, han havde været igennem på Signal Iduna Park.

Her var der flere ting, han fortrød.

- Vi fik i perioder lidt af et tempochok. Men det må vi vænne os til hurtigt. Vi mangler lidt på roen og på kvaliteten - for jeg synes faktisk, at der var muligheder i den kamp. Hvis vi nu havde holdt lidt mere på bolden og havde ladet være med at gå efter vinder-afleveringen hele tiden, så tror jeg, at vi havde kunnet give mindre væk, fortæller han.

Foto: Lars Poulsen

Ifølge den rutinerede midtbanespiller manglede FCK i særdeleshed noget mod i et opgør, hvor de i perioder blev spillet tynde af Marco Reus og resten af Dortmund-stjernerne, men hvor Jess Thorups mandskab heller ikke gjorde det nemt for sig selv.

- Jeg havde ikke håbet, at der var så stor forskel. Og ... øhm ... ej, jeg står med en følelse af, at jeg rigtig gerne vil spille kampen om. Og det er den værste følelse, man kan have som fodboldspiller. Jeg tror meget på vores hold, og jeg tror, at vi kan spille en meget klogere kamp.

- Vi skulle have været mere modige - prøvet at spille os mere ud af deres pres.

Forud for opgøret havde cheftræner Jess Thorup gjort det klart, at de danske mestre skal spille europæisk efter nytår.

Den ambition bliver der ifølge Rasmus Falk ikke pillet ved på trods af den lille øretæve, den danske storklub fik tirsdag.

- Det er en svær opgave. I dag bliver vi overmatchet i lange perioder. Men vi skal stadig fortsætte med at gå efter resultaterne i de andre kampe. Ja, jeg kender også navnene på dem, vi skal møde. Og der er ingen tvivl om, at vi vil blive overmatchet, men jeg håber stadig, at vi kan finde nogle bedre momenter.

- Og så håber vi selvfølgelig alle, at Parken kan gøre noget helt specielt - som den plejer at kunne. Vi har fantastisk europæisk historie i Parken, og der føler vi, at vi kan spille op med de fleste.

Netop Parken danner ramme om FC Københavns næste Champions League-opgør, når Sevilla om en uge kommer på besøg.

