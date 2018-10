Skuffet FCK-back til Hareide: Jeg fortjener en chance mere

Peter Ankersen har i flere måneder ikke ønsket at snakke om at blive vraget til sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Men FC Københavns formstærke back fortæller nu, at han var meget skuffet over ikke at komme med.

- Jeg ville holde lav profil, indtil jeg havde vist mig frem i god form, og tiden var inde til at tale ud, så nu kan jeg roligt sige til dig også, at jeg var skuffet. Jeg var rigtig skuffet.

- Det føler jeg godt, at jeg kan sige nu, for jeg synes også, med respekt for alle de højrebacker, at jeg er den bedste, og jeg fortjener en chance igen, siger Ankersen til BT.

Landstræner Åge Hareide foretrak Henrik Dalsgaard som højreback til VM med blandt andre Jens Stryger Larsen som mulig gardering.

Det ærgrede Ankersen, som havde håbet på mere tillid fra Hareide.

- Han har snakket rigtig meget om loyalitet, og jeg har været utroligt loyal over for Åge.

Bremset af FCK

- Hver gang, han har haft brug for mig, har jeg taget det første fly hjem fra ferie i landsholdspauserne, så jeg har vist ham, og at jeg er én, han kan stole på, siger Ankersen til BT.

På klubplan fortæller Ankersen, at der var bud fra flere klubber i slutningen af sommerens transfervindue, men et skifte blev bremset af FCK.

- Jeg kunne egentlig godt være kommet afsted denne sommer, men det missede med Atalanta, Gent og Besiktas, fordi FC København ikke ville sælge, lyder det fra Ankersen.

Ankersen, som har kontrakt med FCK frem til sommeren 2020, har en plan om et udlandsskifte senest til næste sommer.

