Skuffet Thorup: - Hvad fanden skal jeg sige?

Fire nederlag i syv Superliga-kampe.

Det er status for Jess Thorups FC København-mandskab, der søndag blev fuldstændig udspillet mod FC Nordsjælland og tabte 1-3.

Derfor lagde cheftræneren heller ikke skjul på sin skuffelse, da han efterfølgende skulle sætte ord på den mildest talt dårlige præstation i Farum.

- Vi har i hvert fald tabt lige så mange kampe, som vi gjorde i hele sidste sæson. Men hvad fanden skal jeg sige, ud over at vi har fået en skidt start, siger Thorup og fortsætter:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Lars Poulsen

- Vi kan lige så godt lægge os ned og sige det, som det er. Vi har været for ustabile. Vi havde en rigtig god forventning før kampen, og med en sejr havde vi pludselig været med helt oppe i toppen. Så det er klart, at specielt den første halvleg, vi leverede i dag, var meget beklagelig.

Annonce:

Savner lederskab

Den danske FCK-træner fremhævede især én ting, som han i den grad savnede inde på kunstgræsset, hvor de unge FC Nordsjælland-spillere igen og igen drev gæk med stjernerne fra hovedstaden.

- Jeg kommer ikke til at stå og finde sindssygt mange undskyldninger - det gør jeg aldrig. Men skal jeg komme med én, så må jeg pege på vigtigheden af en Carlos Zeca.

- Han har været med i de tre seneste kampe, hvor man har kunnet se, hvilken leder han er. Specielt, når det er lidt 'tough' ude på banen. Der er sgu nogle andre, der mangler at vise, hvad de er lavet af. Det er det svar, jeg har fået, når jeg ser kampen i dag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Lars Poulsen

Den normale anfører var ikke i truppen til søndagens opgør, efter han for nylig er kommet tilbage fra en lang skadespause og i onsdags spillede alle 90 minutter i Trabzon, da FCK bookede billet til Champions League-gruppespillet.

I hans fravær må andre steppe op, mener Thorup.

Annonce:

- Vi kan jo ikke være afhængig af en mand. Når han mangler, er der nogle andre, der må tage ansvar og uddele nogle skideballer eller stille krav.

- Hvem er det, du taler om, der skal tage ansvar?

- Det kommer jeg ikke til at sætte navn på. Men jeg tror godt, at man kan kigge på cv'et og finde frem til nogle navne. Nogle skal stille sig op forrest i køen og tage noget ansvar - og det er der, jeg savner Zeca allermest.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Lars Poulsen

På trods af den undskyldning fra Jess Thorup, tager han ansvaret for søndagens nederlag.

- Jeg har sagt til spillerne, at jeg nok skal tage lorten. Men jeg har brug for, at alle kigger sig i spejlet. Men lorten skal jeg nok tage. Den ligger lige rundt om hjørnet, ved jeg.

- Nu skal vi alle sammen - og jeg kigger på mig selv først - til at steppe op. Hvis vi ikke kan motivere os til en kamp i Nordsjælland, så kan vi heller ikke være en del af Champions League. Vi skal finde det rigtige fokus.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bizar scene efter FCK-fiasko: - Hákon gør sit bedste

Annonce:

FCK i kæmpe nedtur: Det er rystende ringe