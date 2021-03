Skyder på FCK: Æder ikke deres spin!

Stig Tøfting er ikke imponeret over FC København til trods for en fin pointhøst

ENDNU EN fed runde venter i Superligaen, hvor de fire tophold tørner sammen!

Men det er sgu ikke fordi, hverken FCM, Brøndby, FCK eller AGF viste mesterskabsklasse i midtugen.

Guldtemperaturen er i bedste fald lunken, og det er FCK, der kom bedst ud af den foregående runde. Endda med en skrantende indsats i Parken mod Vejle…

Mohamed Daramy sikrede en sen sejr over Vejle i Parken. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

FCK har stadig travlt med at skråle op om, hvor godt det går i hovedstaden. Stemningen, træningen og spillet er høj, høj klasse, hvis man skal tro på meldingerne fra Nummer 10.

Jeg skal straks erkende, at jeg ikke ser træningen på Frederiksberg i disse tider, men jeg må sige, at jeg ikke køber det rosenrøde glansbillede, som københavnerne forsøger at sælge.

Det giver sig i hvert ikke til udtryk på banen!

INGEN KAN tage fra FCK, at de lagde flot fra land i 2021 med tre sejre i træk. Men siden er det blevet til uafgjort mod Lyngby, et heldigt point mod AGF med et straffespark efter slutfløjt og senest en sejr hjemme over Vejle, der kom hjem med lodder og trisser.

Særligt defensiven må give dybe panderynker hos Jess Thorup. Kun Lyngby har lukket flere mål ind end mesterskabsaspiranterne! Det er fuldstændig uhørt!

Kalle Johnsson har gang i sin dårligste periode i FCK. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

31 mål er der gået ind på Kalle Johnsson. Det er samme antal som bundproppen Horsens har lukket ind.

Lad mig dvæle ved Kalle Johnsson. Sidste sæson var han en af de bedste for løverne og vandt Det Gyldne Bur. I år har han virket noget usikker.

KALLE JOHNSSON mangler de kongeredninger, som han trak frem jævnligt sidste sæson. I stedet har der sneget sig et par drop med i præstationerne. Senest da han tabte kuglen for fødderne af Patrick Mortensen mod AGF.

Kalle kostede senest mod AGF. Video: Discovery Networks Danmark

Svenskeren har en redningsprocent på 65,9 procent. Det er niendebedst i Superligaen blandt førstemålmændene. Oliver Christensen og Jesper Hansen, som topper den statistik, ligger altså på henholdsvis 75 procent og 74,1 procent.

Jeg mistænker systemet for at gøre Thorups mandskab yderst sårbar i defensiven. I diamanten er der reelt kun Carlos Zeca til at rydde op.

De fem forreste i systemet ser ud til at have carte blanche til at bevæge sig frit rundt på banen, og når FCK mister bolden, fanges de mange offensive folk ofte ude af position. Strukturen er tæt på ikke-eksisterende.

SELV OM ZECA er en imponerende støvsuger, så kan grækeren ene mand ikke dække et område så stort, som FCK’erne tit efterlader.

Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der er masser af plads til langskytter foran boksen. Alene i dette forår har Ylber Ramadani, Patrick Olsen, Mathias Hebo og Mads Albæk lavet langskudsmål mod københavnerne…

Ylber Ramadani er seneste modstander til at score på et langskud mod FCK. Foto: Lars Poulsen

Den normale 4-4-2, som var synonym med klubben under Ståle Solbakken, havde givet mere stabilitet.

Det er dog uretfærdigt at være alt for grov ved Thorups tropper. For i den anden ende af banen laver man masser af mål. Men marginalerne har også været med FCK!

STRAFFESPARKSSHOWET mod Sønderjyske og den sene straffeudligning mod AGF får mig dog ikke til at hoppe med på AGF-direktør Jacob Nielsens galej om, at FCK skulle have dommertække. Det var tuderi fra nederste skuffe…

Det var ikke klædeligt, hvad Jacob Nielsen fik rodet sig ud i efter FCK-kampen. Video: Discovery Networks Danmark

Her kan FCK dog også være med.

Jeg blev lidt forundret, da Jess Thorup stillede sig op og beklagede sig over, at man spillede mandagskampe. Så kan alle konkurrenterne jo have vundet om søndagen, lod cheftræneren os forstå… Hvilket umenneskeligt pres…

Den småklubsmentalitet skal han se at få pakket sammen hurtigst muligt lige som vi ALDRIG mere skal høre på, at FC København stiler efter en mellemsæson! Han er sgu træner i Skandinaviens største fodboldklub!

Stig Tøfting bryder sig ikke om den forkølede forklaring fra Jess Thorup (billedet). Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hvis man kigger på Ekstra Bladets oversigt over Superligaens lønkonger, så noterer jeg mig også, at de sidder på 16 af de 20 øverste pladser. Hvis ikke man kan spille en mandagskamp til den hyre, så er det ikke så sært, at tingene ikke spiller!

Når alt kommer til alt, så står Jess Thorup dog i spidsen for ligaens mest scorende hold, og forårets bedste mandskab målt på point. Så det er ikke, fordi jeg mener, alarmklokkerne bimler og bamler.

JEG TROR bare ikke, dette FCK-hold har det, der skal til for at blive dansk mester. Ligesom jeg ikke æder deres spin om, hvor fantastisk det hele går i klubben.

Men FCK kan jo sparke benene væk under mig ved at gå ud og smadre Brøndby i derbyet. Så er de for alvor med i mesterskabskampen, og så må jeg lægge mig fladt ned for en gang skyld…

Heldigvis for Thorup spilles derbyet i Brøndby allerede søndag klokken 14 og ikke mandag aften…

Tøffes spåkugle - dagens kampe: Randers - Lyngby Søndag kl. 12.00 Lyngby er det fjerdebedste mandskab i 2021 og har scoret næstflest mål. Senest blev FC Midtjylland spillet ud af brættet. Randers har til gengæld ligaens bedste defensiv og kommer fra endnu et clean sheet mod Brøndby. Kronjyderne laver et point i snit. Det lugter af en deler. Mit bud: 1-1 Brøndby - FC København Søndag kl. 14.00 To af de mest scorende mandskaber møder hinanden i et ultravigtigt derby. Det bliver top underholdning, hvor FCK vil være på bolden, mens Brøndby satser på kontra. En kamp, der vil bølge frem og tilbage og som ender med, at Brøndby holder afstanden til ærkerivalen. Mit bud: 2-2 FC Midtjylland - AGF Søndag kl. 16.00 Der bliver som sædvanlig knald på, når AGF spiller. Denne kamp MÅ David Nielsen og co. ikke tabe. Så er det farvel til mesterskabsdrømmen. Det bliver en fysisk duel, hvor forsvarerne viser styrken. De seneste 13 opgør er endt med fem sejre til hver lejr. Det bliver tæt igen. Mit bud: 1-1 FC Nordsjælland - AC Horsens Søndag kl. 18.00 AC Horsens scorede de første to mål under Jens Berthel Askou og fik den første sejr. FCN kommer også med forårets første sejr i bagagen. Det bliver til to i træk for Nordsjælland. De seneste 21 indbyrdes kampe er det kun blevet til én Horsens-sejr. Mit bud: 1-0 Vejle - OB Søndag kl. 20.00 Vejle spiller lige op med alle, men vinder sjældent. Den seneste Superliga-sejr hjemme i Nørreskoven faldt 18. oktober 2020. OB har set solide ud, og det er kun blevet til et nederlag i de seneste ni kampe. Det ligner en smal udesejr. Mit bud: 0-1

