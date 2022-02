Slår kold vand i blodet: - Kan blive et nervevrag

FC København slog OB 2-0 og indtager nu den førsteplads, som de er presset for at holde hjem resten af foråret. Og der er lang vej endnu, pointerer Rasmus Falk

Du har hørt den igen og igen, hvis du holder af Superligaen.

Ingen spillere har tjekket tabellen på det seneste. Men i Parken måtte FC København-spillerne smide masken efter 2-0-sejren over OB og erkende, at opvarmningen til forårets første FCK-kamp altså var med lidt ekstra motivation i varmebukserne.

Ved du, hvad nummer I ligger?

- Ja, vi ligger nummer et, siger Rasmus Falk og smiler.

I læser altså tabellen, når I ligger nummer et?

- Ja, vi ved det godt, at vi ligger nummer et. Vi ved også, at vi ikke har vundet noget endnu. Nej, det er dejligt, for det er lang tid siden, og det er der, vi gerne vil være. Det er jo forkert at sige, at de andre resultater ikke betyder noget, men det handler om os selv.

Rasmus Falk kom ind for FCK mod OB. Foto: Lars Poulsen

Og den er god nok. De mesterskabshungrende københavnske løver sidder nu og skuer ud over Superliga-savannen på den øjeblikkelige trone. Deroppe, hvor de tidligere har været vant til at holde til, men hvor problemerne har skubbet dem væk længe.

Lige nu er problemerne dog i Herning, hvor FC Midtjylland smed serveretten, da de snublede med et 2-0-nederlag til AaB.

- Jeg ved jo godt, at FC Midtjylland tabte, når de spiller klokken 14. Det kan godt være, at jeg gik ud af skolen i 2009, men min matematik burde være til at klare den. Men for at være helt ærlig, handler det om, hvor vi er om 14 kampe. Hvis jeg skulle kigge på stillingen hver gang, bliver man nok lidt et nervevrag, for der kommer til at være mange tætte kampe, siger Nicolai Boilesen.

Nervevrag eller ej så er det nu FC København, der skal leve med presset med at være et. De jager ikke mere - de bliver jaget. Og så er det spørgsmålet, om det pres er endnu større, når sportsdirektør Peter Christiansen har været ude med den store pengepung i januar.

Med investeringer i truppen på op mod 60 millioner kroner er FC København i hvert fald et hold, der bare vil have mesterskabet, skulle man tro. Men det ændrer ikke på presset, mener københavnerne.

- Om vi havde haft nul nye spillere, der var kommet ind - eller 10, så regner jeg med, at vi skal vinde mesterskabet alligevel, siger Nicolai Boilesen.

Babacar sendte besked til Roony

Babacar lader sig hylde efter sin FCK-debut, der bød på mål. Foto: Lars Poulsen

Det var ikke alle, der så det, men den var god nok.

Khouma Babar lignede til forveksling en sur mand, da han stoppede stortalentet Roony Bardghji i at løbe ud til udskiftning i anden halvleg af FC Københavns 2-0-sejr over OB. Der lå dog noget helt andet bag.

- Jeg sagde til ham, at han ikke skulle løbe. Vi fører, så han skulle ikke løbe. Gå stille og roligt ud. Det er nemt nok: Hvis du vil vinde, så lad være med at løbe. Forbliv rolig, haha, lød det fra Khouma Babacar.

FC København-debutanten fik scoret allerede i sin første kamp i Parken, og den senegalesiske angriber viste også lederegenskaber.

- Jeg vil hjælpe holdet. Jeg snakker til dem, og vi er nødt til at dirigere hinanden. Jeg beder folk om at gøre sådan, sådan og sådan. Ligesom de gør til mig. Det er sådan, et hold er, siger Babacar.

Og så var han glad for sin nye fan-sang, der gjaldede ud over stadion undervejs.

- Den er meget smuk. Det er en god sang. Jeg er glad. Det er min første kamp her, og jeg kunne høre mit navn blive sunget. Det er utroligt. Jeg vil give dem kærligheden tilbage ved at score mål, siger Babacar med et smil.