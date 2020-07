Slagen Ståle kom med stikpille

Læs guldreportagen fra Herning her:

HERNING (Ekstra Bladet): Der var ikke så meget pis med Ståle Solbakken, da han torsdag aften blev ufrivillig gæst til FC Midtjyllands guldfest.

Igen blev nordmandens FCK-hold kørt over af guldjyderne, og der var ikke noget af udsætte på midtjydernes suveræne mesterskab.

- Det har været klasseforskel. FC Midtjylland har holdt et højt, stabilt topniveau med en stærk defensiv. Vi har været for svingende i vores præstationer og har begået et hav af personlige fejl i mesterskabsspillet. Den går ikke, hvis du vil være tophold, erkendte Ståle Solbakken og fortsatte.

- Vi spillede egentlig en fin kamp, og Midtjylland havde vel tre chancer. Dem scorede de på, og vi satte dem selv i gang med endnu en personlig fejl. Midtjylland har været skarpe over hele sæsonen, så det er et helt fortjent mesterskab.

Helt fortjent mesterskab til FCM, siger Ståle Solbakken. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men selvfølgelig kunne nordmanden ikke helt dy sig for lige at prikke en smule til de midtjyske overmænd.

- Nu skal vi koncentrere os om at tage sølvet. Det er meget vigtigt for os, og vi skal have en udhvilet og frisk trup. Den fordel har Midtjylland haft sæsonen igennem, da de hurtigt var ude af Europa og pokalen. Vi har vel spillet 16-17 kampe mere end dem i sæsonen, og vi blev også trætte i dag, sagde Ståle Solbakken og slog fast.

- Men nu skal I ikke fordreje mine ord og skrive grimt om FCM. Jeg er ikke nogen 'sore loser'. Guldet blev tabt for længe siden, og igen, det er helt fortjent, Midtjylland vinder, men jeg er spændt på, hvordan de klarer sig i Europa, hvis de fortsætter den meget individuelle spillestil.

- Jeg håber da, de klarer sig igennem denne gang. Det vil være en stor fordel for dansk fodbold, og jeg mener, de har fine forudsætninger. Det er et ungt hold, der burde blive endnu bedre, og hvis de holder fast i deres rutinerede spillere, så ser de stærke ud, sagde Ståle Solbakken.

Der er ikke nogen, der kan pakke en stikpille ind i en rose som Ståle Solbakken.

