Slagter dommeren: - Han var piv-ringe

Stig Tøfting var mildest talt ikke imponeret over Sandi Putros dommer-præstation i københavner-derbyet mellem FC København og Brøndby IF

- Jeg mener dommeren var piv-ringe.

En kontant Stig Tøfting tacklede igennem, da han efter dagens storkamp mellem FC København og Brøndby IF skulle kommentere på Sandi Putros' præstation som kampens dommer.

- Sandi Putros dømmer en virkelig dårlig kamp. Der er masser situationer i starten af kampen, hvor FCK'erne også skal have et gult kort, og det giver han ikke, sagde Tøfting i Onside-studiet efter kampen.

I løbet af kampen var der flere kontroversielle situationer, hvor Sandi Putros ikke valgte at straffe FC København-spillerne.

Mathias Kvistgaarden fik en del knubs under mandagens derby i Parken. Foto: Lars Poulsen

Lukas Lerager slap med en henstilling efter en grim tackling på Andreas Maxsø i første halvleg, imens Davit Khocholava også slap uden advarsel, da han kom flyvende med et strakt ben mod Sigurd Rosted. Der var derudover også store protester fra Brøndby-spillerne, da Pep Biel scorede sit andet mål, hvilket Tøfting også godt kunne forstå.

Tøfting ville dog ikke bruge den tvivlsomme dommer-præstation som en undskyldning for at Brøndby stod tilbage med et 0-2 nederlag.

- Jeg er helt med på, at FC København var klart det bedste hold i dag. Der er ikke nogen undskyldning omkring det, men den dommer-standard som vi så i dag, den var ringe.

FC Københavns spanske troldmand Pep Biel, blev den helt store helt, da han med sine to flotte scoringer sørgede for at guld-kursen stadig er helt intakt hos løverne.

