Slagter Parken: Det bliver aldrig godt

- Om jeg så fik 500.000 kr. om måneden, ville jeg aldrig være groundsman i Parken, der er bygget helt forkert i forhold til sol og lys, siger Karsten Paaske, formand for Groundsman Association Denmark

Allerede inden FC København tog hul på foråret i søndags, advarede klubben om, at banen ikke er i optimal stand, selvom der er investeret et større millionbeløb i renoveringen hen over vinteren.

Der er gravet flere meter ned, og man har arbejdet på at få en optimal bane gennem de seneste tre måneder.

Nu venter en pokalkamp onsdag mod Vejle og igen søndag mod OB, hvor Parkens græstæppe bliver ekstra hårdt belastet på kort tid.

Og det er ikke godt, når målet er et velplejet græstæppe, hvor spillet kan flyde på grønsværen, siger Karsten Paaske, der er formand for Groundman Association Denmark.

- Når Parken har fået anlagt en ny bane, skal græsset sætte sig og begynde at gro. Det sker tidligst i slutningen af marts. Så i princippet burde der ikke være spillet fodbold i Parken før 1. april.

- Man skal huske, at græs overhovedet ikke gror i hverken december, januar eller februar.

- Når Parkens formand (Allan Agerholm, red.) stiller sig op og siger, at banen ser flot ud i februar, skal han vide, at ingen græsbaner ser flotte ud på den årstid, siger Karsten Paaske.

Det så fint ud på overfladen, men FC København var ikke tilfreds med den nye banes tilstand. Selvom der er lagt ny bane, begynder græsset først at gro om en måneds tid. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han sætter tingene lidt mere i perspektiv:

- Tre betingelser skal være opfyldt, før græsset begynder at gro. Det skal være syv-otte grader varmt, græsset skal have solskin eller meget lys, og så skal det have næring. Fjerner man en af de tre forudsætninger, så gror græsset ikke. Og det gør det aldrig i februar eller i store dele af marts, uddyber Karsten Paaske.

Når man eksempelvis kan spille i England hele året, handler det om, at man bruger store summer på lys- og luftkanoner på at få græsset til at fremstå optimalt.

- Parken burde være et sted, hvor alle groundsmen i Danmark burde kigge hen og lade sig inspirere, fordi det er vores nationalarena.

- Men ingen bliver inspireret af Parken, fordi de ikke er et forbillede, når det handler om banepleje. Parken er bygget helt forkert i forhold til at få græsset til at gro.

Parkens græstæppe bliver belastet med yderligere to kampe i denne uge. Senere på måneden er der to kampe mere. Det er ikke godt for en bane, hvor græsset slet ikke gror på den her årstid, mener ekspert. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Men jeg kan jo læse mig til, at de benytter verdens dygtige konsulenter i Parken, så det er jo betryggende for dem.

- Om jeg så fik 500.000 kr. om måneden, så ville jeg ikke tage jobbet som groundsman i Parken, siger Karsten Paaske med et skævt smil.

Parken har bebudet, at man skifter græsset igen til efteråret, når der er afviklet fem koncerter hen over sommeren.

Men det kan godt på sigt være medvirkende til, at man får en dårligere plæne.

- Det er ikke kun græsset, der bliver ødelagt efter de koncerter. Underlaget kan også være beskadiget, påpeger Karsten Paaske.

Udfordringen til efteråret kan igen blive, at græsset skal anlægges, når der er mindst syv-otte grader, så banen kan sætte sig og græsset gro.

FCK-boss: - Jeg er slet ikke bekymret

Allan Agerholm, formand for Parkens bestyrelse, er slet ikke bekymret for banens tilstand. Han tror ikke, der kommer en pløjemark i Parken igen. Foto: Lars Poulsen

Aldrig mere pløjemark i Parken!

Det var ordene fra Parkens formand, Allan Agerholm, da han på det sociale medie Twitter i begyndelsen af februar lagde et billede op af den nye græsplæne i Parken.

Med stolthed konstaterede formanden, at det ser godt ud.

Efter måneders arbejde ligner Parken nu igen det, den er bygget til: en grøn plæne omkranset af fire tribuner.

- Det var ikke en pløjemark mod AaB, fordi det, man kunne se, var, at den renovering, vi har lavet, har virket, fordi underlaget var rigtig, rigtig fint. Det var bare ikke pænt over i det ene hjørne, så der var ikke pløjemark i Parken, siger Allan Agerholm, der slet ikke er nervøs for Parkens tilstand i fremtiden.

- Jeg er overhovedet ikke bekymret, fordi vi kan se, at renoveringen har virket. Men lige nu venter vi bare på at få prøverne hjem, og så er vi alle klogere.

- Vi er i gang med at undersøge det, og vi ved mere senere på ugen. Det tyder på en eller anden form for sygdom, men det bliver vi snart klogere på. Der er nogle prøver, der er blevet sendt til undersøgelse, og det venter vi svar på.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til kritikken fra Karsten Paaske (formand for Groundsman Association Denmark, red.). Vi melder ud senere på ugen, når vi ved mere. Så skal jeg nok forklare det, siger Allan Agerholm.