Smigret over Schöne-ønske

FC København havde fredag den første træning i 2021, og den blev naturligvis ledet af Jess Thorup, der har ansvaret for, at resultaterne bliver bedre i den kommende halvsæson, end de har været hidtil.

På samme tid har FCK-træneren et transfervindue at forholde sig til.

Frem til 1. februar klokken 23.59 er det muligt at forstærke sig. Det har FC København ikke gjort endnu, men Thorup er naturligvis opmærksom på transfervinduet.

- Der kommer mange forskellige navne over mit bord. Sådan er det jo i den her tid. Det, synes jeg, er naturligt. Det vigtigste for mig er, at hvis vi gør noget, skal det bringe noget kvalitet. Vi skal ikke bare bringe nye ind for at bringe nye ind, siger Jess Thorup.

De to FCK-bosser har en lille måneds tid til at få spillere ind og ud. Foto: Lars Poulsen

Det er William Kvist, der som midlertidig sportschef skal stå for at føre forhandlingerne om eventuelle nye spillere, men januar er også en travl måned for cheftræneren.

- Jeg har brugt al min første tid på at fokusere på de spillere, der var her, og så er det klart, at jeg også har brugt noget tid på at evaluere og sagt; 'hvad er det, der skal tilføres?'. Det er vel mig, der er kommet med positioner, hvor jeg synes, der skal gøres noget, og så går scoutingafdelingen i gang.

- Jeg har haft mange møder med scoutingafdelingen og sat ord på, hvad det er, de skal søge efter. Det har de gjort, og så kommer de tilbage med nogle muligheder, som jeg begynder at kigge på sammen med teamet, siger Thorup.

Og spørgsmålet er så, hvor på banen FC København kan forstærke sig? Et godt bud er den centrale midtbane, hvor man efter Jess Thorups ankomst er gået over til at spille med tre. I øjeblikket er der Carlos Zeca, Rasmus Falk, Jens Stage og Robert Mudrazija til at dække de tre pladser. Marko Stamenic og Nicolaj Thomsen kan også komme i spil, men gør det sjældent.

- Jeg kan sige, at for mig er det vigtigste kvalitet. Jeg kigger også på, hvor vi er tyndest besat. Nu nævner du selv en central midtbane, og hvis vi spiller med tre eller fire på midten med diamant, er der mange positioner, der skal besættes.

- Der kan du hurtigt se, at vi ikke er så mange, som vi er på mange andre positioner. Så det ville være et godt sted at starte med at sige, at der kunne vi godt bruge noget. Ikke dermed sagt, at vi ikke har den kvalitet, vi skal bruge, men det er i hvert fald et af de steder, vi kigger hen, lyder det fra FCK-træneren.

Danskeren står uden kontrakt og kan hentes gratis. Foto: Massimo Pinca/Reuters

Torsdag fastslog Lasse Schöne, at FC København er den eneste klub, han vil spille for i Danmark, og den udtalelse har Jess Thorup naturligvis også bidt mærke i.

- Det siger noget om, hvad det er for en klub, vi er. At en spiller med det navn og CV nævner os som det eneste interessante for ham, hvis han skal tilbage til Danmark, som i øvrigt er en mulighed.

- Det vidner om, at vi har en position, som vi er glade for. Vi er med på, at lige nu kæmper vi, men vi har et dog et brand og et navn og en måde at gøre tingene på, som er attraktiv for selv store stjerner, som kommer fra udlandet. Det, synes jeg da, er meget interessant, siger Thorup.

