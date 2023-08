Snublende tæt på millionregn : - Vi sætter os selv på spil

De kan nærmest lugte dem.

90 minutter og de polske mestre Raków Czestochowa er det eneste, der adskiller FC København fra at have sikret sig mindst 260 mio. kr.

Og med 1-0-sejren i forrige uge i Polen kan man nærmest ikke komme tættere på.

- Det er en kæmpe kamp, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at klare den, fortæller Jacob Neestrups på tirsdagens pressemøde.

Der venter Jacob Neestrups mandskab en ordentlig millioncheck, hvis det ender med en billet til Champions League-gruppespillet. Foto: Zbigniew Meissner/Ritzau Scanpix

Vildt beløb til forskel

Der er nemlig ingen grund til at pakke det ind. Der er rigtig meget på spil i et udsolgt Parken onsdag aften.

Blandt andet 120 millioner kroner.

For det er, hvad FCK som minimum er sikret, hvis det lykkes klubben at kvalificere sig til drømmelandet Champions League for andet år i træk.

Det viser den opgørelse, som Ekstra Bladet har udarbejdet på baggrund af de officielle tal fra UEFA forud for de europæiske klubturneringer i sæsonen 2023/24.

Den del betyder ikke noget for Jacob Neestrup. Det er i stedet noget helt andet.

- Det er den største klubturnering, du kan deltage i, og vi har muligheden for at gøre det to år i streg for første gang i vores egen og dansk fodbolds historie.

- Det er ikke så meget det historiske, der betyder noget for mig, men det betyder noget, at vi tør at sætte os selv lidt på spil og melde ud, at vi har en ambition og en målsætning, der hedder Champions League hvert andet år og danske mestre hvert år.

Faktisk vil Jacob Neestrup slet ikke snakke om det, som det også kan ende med.

- Europa League er ikke noget, vi snakker om. Vi sætter os selv på spil. Vi vil spille Champions League, og der er ikke andet, der eksisterer lige nu.

Med 1-0-sejren i Polen står FCK med et solidt udgangspunkt inden returkampen i nationalarenaen onsdag aften. Foto: Zbigniew Meissner/Ritzau Scanpix

Allerede sikret millioner

Med den samlede sejr over Sparta Prag i forrige kvalifikationsrunde har FCK allerede som minimum sørget for at give sig selv en stor trøstepræmie.

For med sejren er mindst en plads i Europa League-gruppespillet allerede sikret, og her er indtægterne er steget hen over årene, så FCK vil være sikret et beløb i niveauet 100-130 mio. kr., hvis Champions League skulle glippe.

Men det dufter altså af Champions League for andet år i træk i København, og mon ikke de mange ekstra millioner ville lune godt i klubkassen.

Det er onsdag klokken 21, at bolden triller i nationalarenaen.

