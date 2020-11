SønderjyskE indberetter FCK

SønderjyskE kunne ikke udnytte FC Midtjyllands pointtab til selv at avancere til Superligaens førsteplads, da det søndag blev til et 3-1-nederlag hjemme til FC København.

Men selv om der altså ikke tikkede noget ind på kontoen, har sønderjyderne ikke helt opgivet kampen. Træner Glen Riddersholm var under kampen utilfreds med, at FC Købnehavn ikke havde udleveret den korrekte startformation, hvilket man ellers er forpligtet til.

- Det er op til FCK, hvordan de vil agere. Vi havde forberedt os både på tre og fire bagi hos dem, så det generede os ikke, da vi lige fik lavet nogle småjusteringer. Det vidner om en småklubsmentalitet, at man har behov for at gøre sådan, men det må FCK om. De har vel råd til at betale 25.000 i bøde for forseelsen, lød beskeden fra Glen Ridersholm.

Mandag har han og klubben så ageret.

FC København er nemlig blevet indberettet til Fodboldens Disciplinærinstans. Det bekræfter SønderjyskE's sportschef, Hans Jørgen Haysen, over for TV2 Sport:

- Når nogen ikke følger de gældende regler, så tror jeg, det er i alles interesse, at det bliver påpeget over for de relevante instanser. Så det er noget, vi er i fuld gang med at kigge på.

- Det handler udelukkende om FCK's startformation, og hvordan den var opstillet op til kampen, siger han.

Både Glen Riddersholm og Hans Jørgen Haysen henviser til de officielle startopstillinger, som klubberne, ifølge Divisionsforeningens regler, skal meddele en time før kampstart. De skal ligeledes være ledsaget af den taktiske startformation - herunder om der eksempelvis spilles 4-4-2 eller 3-5-2.

Divisionsforeningens regler - § 22.3

I Superligaen skal klubberne desuden som en del af det elektroniske holdkort meddele den taktiske startformation (fx 4-4-2), hvor de 11 startende spillere rubriceres svarende til udgangspunktet for deres respektive startpositioner på banen.

Det er jo grundlæggende en småklubsmentalitet

Det gjorde FCK også. Men det bemærkelsesværdige bestod i, at Jens Stage ikke på noget tidspunkt i opgøret spillede i forsvaret, som det ellers var angivet i formationen nedenfor.

I stedet havde han sit udgangspunkt længere fremme på banen som central midtbanespiller, hvorfra han flere gange var på spil med afslutninger i SønderjyskE's felt.

Således havde hovedstadsklubben opstillet en 3-5-2-formation med en slags diamant på midten før kampen, men det lignede nærmere en 4-4-2, da kampen var undervejs.

Situationen er ikke uden fortilfælde i dansk fodbold. Randers har nemlig tidligere klaget over, at Horsens begik en lignende forseelse. da de opgav Ayo Okosun som midtbanespiller. I kampen indtog han dog en position som angriber, hvilket fik Randers til at reagere.

Den sag endte Randers dog med at vinde, at Disciplinærinstansen afviste den, og Randers undgik altså en bøde på 25.000 kroner.