Solbakken efter ny diskussion: - Så må de slås om det!

FCK-manager Ståle Solbakken opfordrer Viktor Fischer og Pieros Sotiriou til at slås om at blive FCK's straffesparksskytte - men kun hvis Robert Skov ikke er på banen. For Superliga-topscoreren er førstevalget

Men den gik ikke for Viktor Fischer. Den tilbagevendte FCK-profil forsøgte ’at stjæle’ et straffespark fra Robert Skov i 2-0-sejren over Vejle, men både fra tribunen og bænken var der klar besked.

’Robert Skov ... Robert Skov’, blev der råbt fra Nedre C, og det var også det navn, som manager Ståle Solbakken skreg fra sin plads ved sidelinjen.

- Viktor havde samme tankegang som Pieros (i forårspremieren mod OB, red.). ’Et mål til mig nu, så er jeg i gang igen’.

- Men den godtager vi ikke. I hvert fald ikke på det tidspunkt, sagde Ståle Solbakken.

Så Viktor Fischer måtte - efter at have lagt bolden til rette på pletten - luske uden for feltet, og derfra kunne han se en stensikker Robert Skov gøre det til 2-0 kort før pausen.

Må slås om det

Viktor Fischer har været straffesparksskytte i FCK, det har Pieros Sotiriou også været, men nu er hvervet Superliga-topscorer Robert Skovs.

Det slog FCK-manager Ståle Solbakken fast, da Ekstra Bladet bad ham om at komme med rangordenen i hovedstadsklubben.

- Skov er nummer 1. Og hvis Pieros og Viktor er på banen samtidig, og Robert ikke er der, så må de slås om det. Den underholdning vil jeg ikke tage fra jer!

- Men jeg glæder mig til, at vi kommer i straffesparkskonkurrence. Jeg håber, at jeg kan tælle til fem der, sagde Ståle Solbakken med et stort grin.

Straffesparksbøvl i FCK 6. spillerunde: AGF-FCK 1-1 Viktor Fischer ville ikke sparke, da FCK i 8. minut fik straffespark mod AGF. I stedet overlod han ansvaret til Kenan Kodro, der brændte. - Der findes ingen undskyldninger for ikke at tage straffesparket, sagde Ståle Solbakken, og Fischer gav ham ret: - Jeg skulle have sparket. 21. spillerunde: FCK-OB 6-1 Pieros Sotiriou mente, at han skulle sparke, da FCK i forårspremieren mod OB fik straffespark ved stillingen 5-1. Men Skov fik fravristet ham bolden og fik sit hattrick. Solbakken nedtonede episoden. Han kaldte det kulturelt clash og forklarede det med ’Sotirious brændende ønske om at score’. Vis mere Luk

Endnu en omgang straffesparkspalaver havde ikke påvirket humøret i negativ retning.

Heller ikke hos Viktor Fischer, der stod med et bredt smil efter sit comeback i den hvide trøje.

- Det er helt fair, at Robert sparker. Han er bombesikker og har en topsparketeknik. I sidste ende kommer kaldet fra Ståle, og han kalder Robert, og han sætter den ind.

- Robert accepterede på den anden side, at jeg gerne ville sparke det, og jeg synes ikke, at der var noget problem i det der overhovedet, sagde Viktor Fischer, der ikke havde tænkt sig at tage kampen med Sotiriou også:

- Hvis vi skulle slås fysisk om det, ville Pieros vinde…

Lungerne skal tilbage

24-årige Fischer spillede sin første Superliga-kamp siden slutningen af oktober.

En scoring fik han ikke i comebacket, men kantspilleren var glad alligevel for de 75 minutter, som det blev til mod tabeljumboen:

- Jeg nød det. Det er rigtig fedt at være tilbage, og jeg er ganske tilfreds. Mine ben havde det godt, min teknik har det godt. Det er mere lungerne, der skal tilbage igen.

Viktor Fischer tilbagekomst har givet Ståle Solbakken et offensivt es i mesterskabskabskampen, og manageren var tilfreds med sin profil:

- Han gjorde det godt, når man tænker på, at han har været ude i fem måneder. Han lykkes ikke med alt, men det vigtigste var, at han så frisk ud og havde spilleglæde.

- Fischer vil blive endnu bedre, så jeg ser lyst på det.

