Solbakken ikke et tema i Norge

Timingen er egentlig perfekt. Ståle Solbakken er færdig som manager i FC København. Nordmændene vil gerne have ham som landstræner. Og den nuværende landstræner, Lars Lagerbäck, oplyste efter Norges nederlag til Serbien - og dermed exit fra EM-kvalifikationen - at han var klar til at trække sig.

- Jeg har ikke et problem med at træde til side, hvis arbejdsgiveren vil det, eller hvis jeg selv kommer frem til det, forklarede han.

Således kunne lørdagens fyring af Solbakken ende med, at han kort efter havnede som norsk landstræner - et job, han to gange tidligere er blevet tilbudt.

Men det bliver han formentlig ikke i denne omgang. Det oplyser præsidenten i Norges Fotballforbund til Ekstra Bladet:

- Vi har fuldt fokus på de vigtige Nations League-kamp søndag mod Rumænien og onsdag mod Nordirland samt kampene i november. Intet andet er et team for os, oplyser Terje Svendsen gennem NFF's direktør for kommunikation og public relations, Gro Tvedt Anderssen.

Lars Lagerbäck har været norsk landstræner siden februar 2017, hvor hans fokus efter den mislykkede kvalifikation til VM i 2018 var at få det lovende landshold til EM, der er udskudt til 2021.

Det mislykkedes altså i torsdags, da Serbien vandt over dem i første playoff-kamp med 2-1 efter forlænget spilletid.

Lars Lagerbäck har kontrakt til og med 2021.

I chok over fyring

