Sort på hvidt: FCK-deroute kunne forudses

Øv-ropa: De danske mestre har i denne sæson kun to gange vundet en Superliga-kamp efter at have spillet Europa League torsdag aften. Et stort studie peger dog også på, at kun to dage mellem kampene er et væsentligt handikap for de involverede klubber

FC Københavns nederlag i straffesparksgyseren i Champions League-kvalifikationen mod Røde Stjerne blev kostbart for de danske mestre.

Ikke nok med at det kostede masser af Champions League-millioner, det koster tilsyneladende også point i Superligaen.

I denne sæson har københavnerne slet ikke formået at håndtere at skulle spille Europa League torsdag aften og Superliga under tre døgn senere.

Billedet er ganske tydeligt, og var nogen i tvivl, blev det slået fast i topkampen i Herning søndag aften.

Sory Kaba bragte FC Midtjylland foran 1-0 i en forrygende midtjysk forestilling. Foto: Jens Dresling

FCK kom på flade fødder og blev kørt over på røv og albuer af et veloplagt FC Midtjylland-hold, der sagtens kunne have vundet større end 4-1.

- Hovederne var der bare ikke, sagde en tydeligt skuffet FCK-manager Ståle Solbakken efter øretæven.

Man kunne tilføje, at det var kroppene heller ikke.

Det virkede, som om de var mødt op med tomme batterier, men der var ingen snak om kampprogrammet efter det klare nederlag i topmødet, der efterlod FCK syv point efter midtjyderne.

Det var nok også bare blevet opfattet som et forsøg på en dårlig undskyldning efter et nederlag, hvor der på dagen var tale om klasseforskel.

Men måske noget af forklaringen på FCK’s efterårskvaler skal findes i det komprimerede program og især de få timer mellem Europa League-kampene torsdag aften og de efterfølgende Superliga-kampe.

I 2012 offentliggjorde den hollandske fodboldtræner Raymond Verheijen et stort studie, hvor han dokumenterede, at klubber, der kun har to restitutionsdage efter et europæisk opgør, er handicappet i ligaen.

Studiet bygger på 27.000 kampe fra en række af de bedste ligaer i Europa.

Raymond Verheijen, der er specialist i fysisk træning, har undersøgt en periode på ti sæsoner, og det er nedtrykkende læsning for de klubber, der kun får to resitutionsdage efter et europæisk opgør.

De har 42 pct. mindre chance for at vinde end hold, der har tre dages kamppause. Verheijens studie viser, at hold der spiller søndag i ligaen efter at have spillet torsdag i Europa League i snit henter 0,41 point færre per kamp.

I sit studie ser den i visse kredse kontroversielle træner også på antallet af scorede og indkasserede mål.

Ifølge hollænderens tal scorede holdene med kun to restitutionsdage 0,52 færre mål per kamp og indkasserede 0,45 mål flere end gennemsnittet i den sidste halve time.

Verheijen, der har været tilknyttet Holland, Sydkorea og Ruslands landshold og arbejdet for klubber som FC Barcelona, Zenit, Chelsea og Manchester City mener, at det er unfair med den korte restitutionstid.

Han har derfor også plæderet for, at det skulle være obligatorisk, at der var tre dage mellem kampene.

Der er grund til bekymring i FCK. Efter lussingen søndag aften er de nu syv point efter FC Midtjylland. Foto: Jens Dresling

Det ville FCK-manager Ståle Solbakken med garanti gerne have.

FC København har i denne sæson tre gange haft tre fulde restitutionsdage mellem en europæisk kamp og det efterfølgende Superliga-opgør.

I alle tre tilfælde er det endt med tre point - senest mod AGF for to uger siden, da FCK var den ene halvdel af mandagskampen.

Da FC Midtjylland for fire år siden var en del af Europa Leagues gruppespil, havde de også visse problemer i Superligaen søndagen efter en europæisk opgave.

De hentede godt nok fire point efter de to playoff-kampe mod Southampton, mens det efter gruppekampene blev til tre nederlag og kun to sejre.

