Sort skærm aflyst: Ekstra Bladet viser FCK-skæbnekamp

Du skal ikke længere frygte for, at FCK's altafgørende returkamp mod Sparta Prag i Champions League-kvalifikationen ikke bliver vist i Danmark.

- Det er en kæmpe kamp for FC København og dansk fodbold, så vi glæder os utroligt meget til at vise det afgørende opgør på Ekstra Bladet, ligesom vi jo dækker det hele før, under og efter kampen. Det bliver et brag, udtaler chefredaktør Anders Borup Sørensen.

- Den første kamp i Parken var fyldt med chancer og stor intensitet og nerve. Det bliver helt sikkert også tilfældet i returopgøret i Prag.

Det lå ellers ikke i kortene, at kampen skulle sendes på danske frekvenser. Først afviste Viaplay, som ellers sendte den første kamp, at de ville sende opgøret. Derefter fulgte TV 2 trop med en lignende melding.

Men sort skærm bliver der altså ikke noget af, efter Ekstra Bladet har sikret sig rettighederne til braget i den tjekkiske hovedstad med optaktsstudie.

Kampen i Parken var intens. Det tyder alt på, at det også bliver i Prag tirsdag aften. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

En kamp med alt på spil

Det første opgør i Parken var en hæsblæsende kamp med masser af chancer, specielt til FCK, men Sparta Prags danske keeper, Peter Vindahl, kunne på mirakuløs vis holde buret rent i Parken, efter københavnerne også havde ramt overliggeren to gange.

Spændingen er derfor intakt forud for kampen mod Brian Priskes tropper tirsdag.

Kun den samlede vinder har fortsat mulighed for at kvalificere sig til Champions League.

Vinderen skal således møde de undertippede hold Rakow fra Polen eller cypriotiske Aris Limassol i en duel om at ramme det eftertragtede gruppespil, mens taberen skal ud i et opgør om at sikre sig en plads i Europa League.

Med andre ord er der ufattelig meget på spil for de danske mestre tirsdag.

