Spansk spiller skriver historie i FCK

Spanske Pep Biel er en dyr herre for FC Københavns danske mestre

Spanske Pep Biel er en overordentlig dyr herre for FC København.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligger prisen på den nu forhenværende Real Zaragoza-spiller på lige under fire millioner euro (der svarer til 29,8 millioner kroner). Dertil kommer en bonus, hvis Biel får spilletid i Champions League.

Det er en million euro lavere end det beløb, der ellers har taget en tur på den danske og spanske rygtemølle, siden Biels navn blev sat i forbindelse med Superligaens førerhold.

- Han er dyr i FCK-sammenhæng og blandt vores dyreste køb. Men vi er et stykke fra de summer, der bliver nævnt i medierne, selv om Zaragoza får fuldt udbytte af Champions League-bonusserne i hver sæson fremover.

- Hvilket vi i så fald godt kan leve med, hvis det skulle ske, fortæller Ståle Solbakken til pressen fredag.

22-årige Biel har skrevet under på en femårig kontrakt og er med sit glimrende venstreben en oplagt afløser for Robert Skov, der er rejst til Tyskland og 1899 Hoffenheim. Og så er Skov endda solgt for langt mere end det dobbelte af Biels pris.

- Han er efter danske standarder en spiller til en høj pris, men hvis vi gør det godt med Pep i en central rolle, bør det blive både en sportslig og økonomisk gevinst for os på sigt, sagde Solbakken til fck.dk i forbindelse med offentliggørelsen af handlen.

Pep Biel spillede sidste sæson 21 kampe i Spaniens næstbedste række, Segunda División med seks mål som følge, samt en enkelt pokalkamp for Real Zaragoza.

