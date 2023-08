Spiller om mange millioner: En verden til forskel

Ekstra Bladet sender eksklusivt FC Københavns skæbnekamp mod Sparta Prag, og de danske mestre er enige om, at det bliver uhyre tæt

FC København er sikret et europæisk gruppespil. Men det bliver enten himmel eller helvede for de danske mestre.

For der er i sandhed en verden til forskel på at spille Champions League, Europa League eller i ’værste fald’ Conference League.

Helt præcist kan forskellen være op mod 200 mio. kr. eller måske endnu flere millioner.

Det viser den opgørelse, som Ekstra Bladet har udarbejdet på baggrund af de officielle tal fra UEFA forud for de europæiske klubturneringer i sæsonen 2023/24.

UEFA har nemlig fastsat, hvor mange millioner der skal deles ud til de tre europæiske gruppespil i den kommende sæson.

Løverne vandt mesterskabet i juni. Nu slås de for at komme i Champions League, hvor de skal vinde over Sparta Prag og samtidig samlet besejre de cypriotiske eller polske mestre. Foto: Christian Falck Wolff

Lige nu er der stadig mange ubekendte faktorer, før vi kender FC Københavns europæiske skæbne.

Champions League er pengemaskinen, som de danske mestre er tre kampe for at deltage i.

Døren til drømmeland

De skal samlet besejre Sparta Prag, siden skal de vinde over enten Aris Limassol fra Cypern eller de polske mestre fra Ramow.

Det vil være to kampe, hvor FCK står med rigtig gode muligheder for at indløse billet til Champions League for sjette gang.

Og det vil åbne døren til drømmeland, en kæmpe opjustering til fondsbørsen, fordi der venter mindst 250 mio. kr.

Jacob Neestrup skal forsøge at bringe FCK i Champions League. Det kræver en stor aften tirsdag i Prag, hvor et vigtigt skridt kan blive taget. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Til gengæld kan det blive noget af en maveplasker, hvis Sparta Prag trækker det længste strå tirsdag aften i opgøret, du kan se på Ekstra Bladet+

Så ser det vanskeligt ud med kampe mod enten AEK Athen eller Dinamo Zagreb om at komme i Europa League, hvor indtægterne er steget hen over årene, så FCK vil være sikret et beløb i niveauet 100-130 mio. kr.

AEK Athen og Dinamo Zagreb mødes tirsdag på neutral grund og igen lørdag for at afgøre, hvem der skal i Europa League-gruppespillet. Det første opgør i sidste uge i Athen blev aldrig spillet, fordi en græsk fan døde dagen før opgøret efter et sammenstød med Dinamo Zagreb-fans.

Ikke helt dårligt

Ender FCK som den helt store taber her, venter en tur i ’tabergruppespillet’, som Conference League er i europæisk målestok, når man ser, at Champions League rent faktisk genererer op imod fire gange så store indtægter. Men helt dårligt er det ikke med forventede indtægter i Conference League.

Første og måske sværeste forhindring er de tjekkiske mestre fra Sparta Prag tirsdag aften.

