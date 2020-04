- Spillerne var ved at pisse i bukserne

Da Roy Hodgson kom til FC København i 2000, havde klubben ikke vundet mesterskabet i syv år. Men englænderen fik hurtigt og effektivt sat skik på spillertruppen, siger daværende klubdirektør Flemming Østergaard til Ritzau.

Hodgson var en hård mand, der uddelte skideballer, som spillerne sent skulle glemme. Men det var netop det, der var brug for; høje krav og konsekvens, hvis man ikke levede op til dem.

- På det tidspunkt havde vi en utrolig forkælet spillertrup, som ikke var topprofessionel. Det gjorde Roy dem. Man kan kalde det management by fear, hvis man sammenligner med erhvervslivet. Han kunne skælde spillere ud, så de var ved at pisse i bukserne. Men det virkede, og det var det, vi havde brug for, siger Flemming Østergaard til Ritzau.

FC København vandt mesterskabet i Roy Hodgsons første og eneste sæson i klubben. Efterfølgende hentede Udinese ham til Italien, og siden har han haft en lang række trænerjobs, blandt landstræner for England. I dag træner han Crystal Palace i Premier League.

Mesterskabet blev desuden startskuddet til det, der må siges at være FC Københavns årtusinde indtil videre. Klubben har vundet 12 af de 20 mesterskaber, der er uddelt siden 2000.

Det bliver dog næppe til mesterskab nummer 13 i dette årtusinde i denne sæson. Såfremt den bliver spillet færdig, skal FCK hente 12 point på FC Midtjylland på 12 spillerunder.

