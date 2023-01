Spillet om FCK-ikon: Bolden er hos Delaney

Kommer Thomas Delaney hjem til FC København allerede her i januar?

Det er spørgsmålet, som FCK-fans stiller sig selv i disse dage.

Men hjem kommer han før eller siden. Efter kun halvandet år i Sevilla er det helt åbent, hvorvidt der kan findes en løsning her og nu, hele to et halvt år før kontrakten udløber.

Der har foreløbigt været stille fra Sevilla, hvor 31-årige Thomas Delaney netop er vendt tilbage på træningsbanen oven på den skade, han pådrog sig i VM-åbningskampen mod Tunesien 22. november.

Nu venter et par uger i træning, før han er klar til et comeback.

Som Ekstra Bladet forstår det, vil Sevilla være indstillet på at finde en løsning, fordi Thomas Delaney ikke er hovedprioriteten på den centrale midtbane for cheftræner Jorge Sampaoli på fremtidens Sevilla-mandskab.

Det er kun halvandet år siden, at den andalusiske klub betalte 45 mio. kr. for Delaney i Dortmund på en aftale frem til sommeren 2025.

Derfor er signalerne også tydelige: Der skal en transfersum på bordet for at slippe ham her og nu.

Omvendt er udgangspunktet for FCK-sportschef Peter 'PC' Christiansen helt sikkert ikke at betale penge for at få Thomas Delaney hjem.

Til gengæld står han klar med et stort engangsbeløb samt en kontrakt, der bringer ham i toppen af FCK-lønhierarkiet sammen med Andreas Cornelius, der menes at tjene én mio. kr. om måneden – 12 mio. kr. om året, hvis parterne når så langt.

I første omgang venter nu et spil frem mod transferdeadline 31. januar, hvor sportschef Peter Christiansen holder sig på sidelinjen og i baggrunden, fordi det her ’problem’ i første omgang skal løses mellem Thomas Delaney og Sevilla, hvis FCK-favoritten skal spille i Parken allerede i foråret.

For Thomas Delaney skal i sandhed selv bidrage til at løse udfordringen, hvis han ikke kan vente længere tid på at komme hjem til FCK og Danmark, hvor han i oktober 2021 købte et 291 kvadratmeter stort hus for 26 mio. kr. på Frederiksberg. Delaney har købt to lejligheder, der er blevet slået sammen.

På den måde hersker der ingen tvivl om, hvor fremtiden kommer til at foregå for familien.

Men det kræver uden diskussion, at Delaney går alvorligt på kompromis med de økonomiske krav, hvis enderne med FCK skal mødes her i slutningen af transfervinduet.

Delaney menes at tjene 35 mio. kr. om året i Sevilla. Han har i princippet 85-90 mio. lønkroner til gode frem til sommeren 2025.

En løsning kunne måske blive, at Delaney handler af i Sevilla, hvor han giver afkald på en del af lønnen. Det kunne være det sidste kontraktår. Omvendt får han så en kompensation fra klubben med en pose penge, så aftalen giver mening for begge parter.

Og så tilbage til Peter Christiansen. Der er slet ingen tvivl om, han kommer til at følge intenst med fra sidelinjen, hvis der bliver bevægelse i spillet mellem Delaney og Sevilla.

Og så står han klar til at slå til at slå til, hvis der bliver en åbning, hvor FCK økonomisk kan og vil være med.