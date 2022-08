Sprudlende FCK-stjerne: Drømmer om udlandet

Selvom FC Københavns Rasmus Falk har rundet de 30, så regner han fortsat med at skulle på et udlandseventyr

Celtic, Manchester United, PSV Eindhoven, Trabzonspor.

FC København har de sidste par år stået over for flere stærke modstandere i europæisk sammenhæng, og her har særligt én ting gået igen: Rasmus Falk har været her, der og alle vegne.

Hvem husker for eksempel ikke den danske stjernes vilde finter over for Manchester United-spillerne i Europa League-kvartfinalen for to år siden?

Dengang lignede det, at teknikeren var meget tæt på et stort skifte til udlandet. Sådan gik det ikke, og i stedet skrev Rasmus Falk under på en ny kontrakt med københavnerne.

I denne sæson har Rasmus Falk igen og igen præsteret, og gjorde det senest også i sidste uge, hvor den finurlige fynbo var dominerende på midtbanen, da de danske mestre vandt 2-1 over Trabzonspor i Parken.

Annonce:

- Det har hele tiden været planen

Det ville normalt være noget, der midt i et transfervindue ville vække interesse hos andre klubber, men sådan forholder det sig ikke for Falk, fortæller han.

- Nej, ikke den her gang. Jeg har snakket med min agent til brylluppet. Og så har jeg snakket med ham om alt mulig andet. Der har ikke været noget. Det har ikke været meningen, at jeg skulle finde noget andet i det her vindue. Det har hele tiden været planen, at jeg skulle være og hjælpe FC København i Champions League.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ritzau/Scanpix

En bedrift, som han og resten af FCK nu er tæt på inden det afgørende brag ved Sortehavet.

Men selvom alt fokus derfor også er på onsdagens vigtige opgør, så har den danske midtbanestjerne fortsat en forestilling om, at han skal ud til det store udland, inden han engang i fremtiden lægger støvlerne på hylden.

Annonce:

- Jeg har ikke lagt det (udlandet, red.) bag mig. Men jeg vil sige, at jeg valgte også et projekt til i FC København, og vi skulle have FCK tilbage på sporet. Vi vandt et dansk mesterskab, og nu skal vi prøve at komme i Champions League.

- Jeg tænker stadig, at jeg skal ud og have en oplevelse på et tidspunkt, men så bliver det måske på en lidt anden måde. For nu har jeg fuldt fokus på det, der skal ske nu.

- Vi kan nå toppen

I første omgang handler det derfor om at få skovlen under Andreas Cornelius, Jens Stryger Larsen og resten af Trabzonspor-mandskabet.

Et opgør, som Rasmus Falk ser frem til, og som københavnerne skal gå ud og angribe på trods af en 2-1-føring.

- Det er en fed kamp, vi skal spille. Vi kan komme i Champions League, men vi er også sikre på Europa League, hvis det ikke går, som vi håber. Så vi skal ind og angribe kampen.

- Vi har nået målsætningen for FC København, og nu kan vi nå toppen. Det er selvfølgelig det, vi jagter, men vi skal gå ind og spille frit og prøve at skabe en god fodboldkamp.

Annonce:

Rasmus Falk har i sin karriere kun optrådt for OB og FC København, som han skiftede til i 2016. Han har kontrakt med klubben frem til sommeren 2025.

Det afgørende opgør om en plads i årets Champions League spilles onsdag klokken 21.00.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs meget mere om FC København herunder:

Transferbrag lurer i FCK: PC har ét stort skud i bøssen

Bål og brand foran FCK-hotel

Hylder Parken-helte: - Det gør mig stolt