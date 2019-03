Spydig Ståle: Nogle fans har bestemt, at han ikke er god

FC København skuffede for en uge siden, da holdet blot fik 1-1 på hjemmebane mod et undertalsramt Vendsyssel FF-mandskab, men Superligaens tophold kom tilbage på sporet søndag, da løverne vandt en komfortabel 2-0-sejr på hjemmebane over bundproppen Vejle Boldklub.

Ståle Solbakken sendte hele fire angribere i spil i løbet af kampen, idet Jonas Wind og Dame N'Doye startede på banen, og Pieros Sotiriou og Mohamed Daramy kom i aktion i anden halvleg.

Det er et udtryk for, at FCK er godt besat i forreste kæde, og det medgiver Ståle Solbakken da også. FCK-manageren benytter samtidig lejligheden til at rose den til tider udskældte Pieros Sotiriou.

- N'Doye kommer nu. Han har haft en 'halv-afrikansk' opstart på den måde, at han har slidt med at komme op i tempo, men nu virker han til at have mere og mere power. 19-årige Jonas Wind scorer og har spillet meget, vi har Daramy, som er meget spændende, siger Ståle Solbakken og tilføjer om sidste mand i angrebskabalen, Pieros Sotiriou:

- Vores pres var markant bedre, efter Pieros kom ind. Han gjorde et kanon godt indhop, men der er nogle fans, der har bestemt, at han ikke er god.

Pieros Sotiriou har endnu ikke scoret i dette forår, og totalt står cyprioten noteret for to mål i 18 Superliga-kampe i indeværende sæson. Angriberen kostede ifølge Ekstra Bladet FC København 18,5 millioner kroner i sommeren 2017.

