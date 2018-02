Ståle afslører stjerne-comeback

Angriberen Federico Santander var savnet hos FC København, som søndag ikke formåede at score i 0-1-nederlaget hjemme til Brøndby i DBU Pokalen.

Federico Santander kan dog være tilbage inden næste uges Europa League-brag hjemme mod Atlético Madrid, fortæller FCK-træner Ståle Solbakken.

- Santander har en skade på indersiden af knæet, som har holdt ham ude i to-tre uger.

- Han har gjort gode fremskridt, og hvis vi er heldige, så er han klar om en uge, siger Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken håber at have Federico Santander klar inden for en uge. Foto: René Schütze

Det er torsdag aften i næste uge, at FCK møder Atlético Madrid i det første af to Europa League-opgør om at avancere til turneringens ottendedelsfinaler.

Mens Federico Santander er i spil til kampene mod det spanske storhold, så går der fortsat lidt længere tid, før FCK-stopperen Erik Johansson er klar til et comeback.

- Det er to forskellige skader. Erik har været ude siden august. Han træner godt, og hans genoptræning går, som den skal.

- Men det er en korsbåndsskade, og vi skal være helt sikre på, at det ikke kan gå galt, lyder det fra Solbakken.

Allerede på lørdag skal FCK i aktion igen, når holdet på hjemmebane møder Randers FC i Superligaen.

