Ståle bekræfter: Nyt storsalg er tæt på

Det har været længe undervejs, men på det senese har der været stille omkring et FC København-salg af sidste sæsons 1. målmand, Jesse Joronen.

Men nu tyder meget på, at et klubskifte for den finske målmand til italienske Brescia er lige på trapperne

I hvert fald var målmanden ikke med til dagens FCK-træning, og manager Ståle Solbakken bekræfter, at et salg af målmanden er nært forestående.

- Joronen er sandsynligvis landet i Italien nu. Nu må vi se. De har i alt fald fået lov at tale med ham, men hvis vi ikke har en erstatning klar, så bliver der ikke noget salg. Sådan var det også med Vavro, lød det fra FCK-manageren efter træningen i dag.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ender handlen i lejet 4,5-5 mio. mio. euro, hvilket svarer til 33,5-37 mio. kr.

FCK har været kædet sammen med den tidligere Randers-målmand Kalle Johnsson, men ingen målmand er endnu kommet ind i FCK-folden.

Nordmanden har givetvis også andet at tænke på, for der gik lidt af et chok gennem klubben, da den skadesplagede venstre back Nicolai Boilesen pådrog sig nok en langvarig skade, der gør ham ukampdygtig i hvert fald det næste halve år.

Det efterlader et hul på backen, hvor det nu kun er svenske Pierre Bengtsson, der er oplagt afløser for den evigt uheldige Boilesen. Transfervinduet er stadig åbent, så spørgsmålet er, om Solbakken er på markedet for at finde en erstatning.

- Varela kan vikariere som venstre back, men det kan godt være, vi kigger i den side. Det kan også være en kombination af back og stopper, forklarede nordmanden, der ikke var meget for at snakke navne.

Jesse Joronen overspringer Kamil Wilczek og bokser væk. Foto: Jens Dresling

