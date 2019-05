Ståle: Brøndby kan blive største konkurrent igen

FC København-træner Ståle Solbakken ser ikke søndagens derbymodstander, Brøndby, som den største konkurrent i Superligaen.

Brøndby er dalet i niveau, mens FC Midtjylland fremstår som et mere stabilt hold i toppen af rækken, mener nordmanden.

- Nu er det FC Midtjylland, der er det. Men Brøndby har absolut forudsætningerne for at blive den største konkurrent igen, siger Solbakken.

Efter et par gode sæsoner er Brøndby raslet ned som nummer fem i tabellen, og holdet får svært ved at nå målsætningen om bronze, som Esbjerg lige nu ligger til.

Alligevel ser Solbakken stadig Brøndby som den potentielt farligste rival på længere sigt.

- Det tror jeg fortsat, at Brøndby kan blive. Klubben har et fundament og en historik samt en økonomi til at gøre det.

- De havde to rigtige gode sæsoner før denne sæson, og de kan godt komme tilbage, mener Solbakken.

Tager den gerne på søndag

FCK vil med en sejr over Brøndby på søndag blive dansk mester. Der er meldt udsolgt til kampen, hvilket betyder næsten 36.000 tilskuere i Parken.

- Sidste gang vi mødtes, var det en meget tæt kamp, hvor Brøndby var bedre end os i perioder. De kampe lever deres eget liv. Og det vil denne også gøre.

- Brøndby er altid mere opsat mod os og spillede sin klart bedste kamp mod os i det seneste indbyrdes opgør, efter at Martin Retov tog over som træner. Det kan ske igen søndag, og så bliver det en tæt kamp, vurderer Solbakken.

FCK kunne uden at spille være blevet mester allerede i mandags, da FCM var ved at smide point ude mod FC Nordsjælland.

FCM vandt dog kampen 2-1, og det betyder, at FCK nu kan afgøre guldkampen ved at vinde i søndagens fjerdesidste spillerunde.

- Jeg vil gerne være mester så hurtigt som muligt, og den tager vi på søndag, lyder det fra Solbakken.

Ved torsdagens træning måtte angriberen Dame N'Doye gå i klubhuset efter kort tid, og han meldes tvivlsom med en skade til søndagens kamp.

