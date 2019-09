Ståle delte pokallussinger ud

- Nogle af spillerne kan overveje, at der var nogle andre, der ikke spillede i dag, som måske har en større betydning for holdet, smældede Ståle Solbakken

FCK-manager Ståle Solbakken var skarp i mælet efter den pinligt lange aften i Hillerød, og der blev da også delt et par pokallussinger ud til navngivne spillere.

Og så er nordmandens humør ikke blevet bedre af det seneste indslag fra skadestuen, der i forvejen har været noget overbelagt dette efterår.

- Sten Grytebust blev skadet under træningen mandag, og det kan godt være noget skidt. Han bliver sandsynligvis opereret i morgen, sagde han og forsøgte sig med lidt galgenhumor:

- Vi har en operation om ugen i øjeblikket, haha, men forhåbentlig er han rimeligt hurtigt tilbage.

Han havde to hovedforklaringer på de 120 uskarpe minutter i Hillerød.

- Det ene er, at vi ikke scorer på vores chancer. Den anden, at vi lukker et mål ind på den eneste chance, de har til at score.

- Og så er det en vanskelig bane at spille hurtigt på, tilføjede Ståle Solbakken, som talte hurtigt og indimellem var skarp i mælet.

- Nej, det er ikke pinligt, så længe indstillingen er der, og den var helt i orden. Det får du mig aldrig til at sige. Det er pokalfodbold.

Rasmus Falk og FCK var længe i knæ i Hillerød, og kreatøren så ovenikøbet rødt. Foto: Lars Poulsen

- Men nogle af spillerne kan måske overveje, at der var nogle andre, der ikke spillede i dag, som måske har en større betydning for holdet, end mange tror. Ingen kan bare få bolden i fødderne hele tiden. Vi skal bruge noget mere, sagde han og satte navn på en trio af synderne.

- Alt for mange ville have bolden i fødderne i stedet for at løbe dybt, og det var lærepenge for nogle af de unge. Både Pep (Biel, red.), Carlo (Holse) og Mo (Daramy) ville have den i fødderne hele tiden havde alt for mange berøringer på bolden.

Helaftensforestillingen kom en del på tværs af hans planer i forhold til kamprust, kampprogram og skadesproblematik.

- Vi havde jo planlagt, at Bendtner skulle bytte med N’Doye efter 60-70 minutter. Så sker der det, der sker, sagde han med adresse til scoringerne.

- Så begynder Hillerød-spillerne at blive trætte i omkampen, og så tænker vi, at de begge kan true i bagrummet.

- I omkampen har vi så N’Doye, der ikke har luft til mere end 30 minutter, Bendtner, der er helt smadret, og Bjelland, der ikke kan løbe. Så i praksis spiller vi med yderlige tre spillere færre. Og så kommer udvisningen til Rasmus Falk.

Udefra set kom der alt for få, skarpe indlæg med folk som Bendtner og N’Doye i boksen.

- Ja, vi har en syv-otte af dem, men der skulle måske have været nogle flere. Afslutningerne på dem var dog heller ikke helt skarpe. Så det var vel en kombination, mente Ståle Solbakken.

- Jeg har prøvet det mange gange før. I Helsingør, i Lyngby. Det kan ske, og det vil det gøre fremover også. Men det er dumt, for i det aktuelle kampprogram trænger vi ikke til at spille 120 minutter. Det var en stor streg i regningen.

- Men jeg fik da det svar, at Bendtner kan stå oprejst i 120 minutter og endda score på et straffespark til sidst, kom det med et skævt smil.

Og så var der ellers roser til det undertippede mandskab fra 2. division.

- Hillerøds præstation var fantastisk. Især deres tre bagstoppere var meget stærke. Deres anfører (Jonathan Witt, red.) var virkelig, virkelig god. Han var banens bedste både med og uden bold. Han dirigerede godt, kontrollerede bolden godt, vandt sine dueller og ja, han var virkelig god.

