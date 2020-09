Ståle efter fiaskostart: - Lige nu jeg er verdens dårligste træner

PARKEN (Ekstra Bladet): Sæsonen er ikke meget mere end en uge gammel, og FC København er allerede i krise. I hvert fald rent pointmæssigt.

Når man skal finde københavnerne i tabellen, gøres det hurtigst ved at starte nedefra.

Efter 1-2-nederlaget til ærkerivalen Brøndby står FCK noteret for nul point efter sæsonens første to kampe, og det er langtfra, hvad de er vant til i hovedstaden.

Manager Ståle Solbakken kaldte det et mysterium, at FCK tabte derbyet i Parken.

Han godkendte Løvernes indsats med ordene 'OK uden at være prangende', men havde svært ved at forklare, hvordan det kunne gå galt for anden weekend i træk.

I Odense i første runde var den helt galt med indstillingen. Det var ikke tilfældet mod Brøndby. FCK'erne forsøgte, men fik bare intet udbytte.

- Det her kan ikke sammenlignes med det, der skete i Odense, men vi har fået en elendig start selvfølgelig, og det er hårdt. Også rent mentalt.

- Det er rigtig hårdt, sagde Ståle Solbakken efter nederlaget til de blågule fra Vestegnen.

Hjemmeholdet havde flest chancer og også de største, men udover Kamil Wilczeks tidlige føringstræffer kom de ikke på tavlen.

Og i den anden ende skal der bare ikke ret meget til at score på FCK for tiden. Først hamrede Jesper Lindstrøm udligningen ind, og dybt ind i tillægstiden fulgte Mikael Uhre op på en stolpetræffer og blev matchvinder.

- Hver gang modstanderen har et skud på mål, går det ind. 'Kalle' (Johnsson, red.) har én redning i dag og ingen i Göteborg i torsdags.

- Alligevel slipper vi tre mål ind i to kampe, hvor modstanderne vel har fire chancer i alt - hvis jeg skal være flink, lød det fra FCK-manageren.

Viktor Fischer viste sig ikke fra sin bedste side. Foto: Lars Poulsen

Han er godt klar over, hvilket tryk der nu vil ramme ham og spillerne efter den katastrofale start på en sæson, der kun er godkendt, hvis guldet erobreres tilbage fra FC Midtjylland:

- Jeg har ansvaret, og jeg ved udmærket godt, hvordan mekanismerne er. Jeg ved godt, at jeg lige nu er verdens dårligste træner, og de perioder er kommet med jævne mellemrum, siden jeg startede 1. januar 2006 - og de kommer igen.

- Jeg ved godt, hvilket tryk der kommer på spillerne nu, men det skal vi lære at leve med. Og det kommer vi til at gøre.

FC København kommer under maksimalt pres de kommende uger.

Ikke nok med den dårlige start i Superligaen, de har også allerede på torsdag en liv eller død-kamp mod polske Piast Gliwice i Europa League-kvalifikationen.

Wilczek scorede FCKs eneste mål. Foto: Lars Poulsen

Et nederlag vil betyde farvel til muligheden for at nå Europa Leagues gruppespil og de minimum 50 mio. kr., der følger med - og som koncernen har budgetteret med.

- Vi er i en fase, hvor det meste går imod os, og jeg kan ikke kaste med tryllestøv. Det er bare at kæmpe videre, og vi kan ikke gå og synes, at det er synd for os.

- Det er sådan, at det er. Vi er sat tilbage i mesterskabskampen og får ikke de point tilbage. Det er nogle hårde uger, der venter, sagde Ståle Solbakken og hæftede sig ved, at spillerne mod både IFK Göteborg og Brøndby har vist fighting spirit, og at ingen har slået op i banen.

Det ændrer dog ikke på nullet i tabellen, og torsdag aften har Ståle Solbakken og hans spillere alt at tabe mod Kamil Wilczeks tidligere klub Piast Gliwice.

Nederlag i Parken og så kan man ikke længere kun tale om en pointmæssig krise i København.

