Ståle efter nedtur: Det er synd for drengene

FC København led søndag et sent 1-0-nederlag til AGF.

Den afgørende scoring kom sågar på en graverende fejl af målmand Kalle Johnsson, og det kunne sagtens have sluttet med point til begge mandskaber.

Trods nederlaget var Ståle Solbakken således heller ikke utilfreds med FCK-præstationen.

- Den direkte årsag er jo, at vi laver færre mål, hvilket gør, at vi ikke får den uafgjort, som vi fortjener. Vi spiller en rigtig god kamp. Jeg synes, vi spiller rigtigt på alle måder, siger han til TV3+ og tilføjer:

- De leverer også en god kamp. De var farlige på kontraangreb, og der blev vi lidt overmodige. Vi mistede et par bolden på midten, men overall var jeg meget tilfreds, og jeg sagde til drengene, at det var en gennemført, bundsolid og helt igennem professionel udebanekamp, hvor vi har de største chancer til at komme på 1-0.

- Det eneste minus er, at kampen blev for hektisk, efter de scorer. Vi har skuddet fra Pep (Biel, red), men der bliver vi lidt for hektiske og lidt for stressede de sidste 15 minutter plus det løse.

En hård, hård sæson

Med nederlaget har FC København blot fået fem point i fem kampe i mesterskabsslutspillet. Det er dog ikke sådan, at man ikke har fortjent flere, konstaterer Solbakken.

- Jeg tror, jeg har forklaret mange gange, at vi har haft en hård, hård sæson længe, og vi kæmper fortsat, men ingen skal sige til mig, at vi ikke kommer til at få en del point, hvis vi spiller som i dag.

- Da vi har kontrol over kampen i Nordsjælland scorer de fra en spids vinkel, hvor ingen tror, at bolden går ind, og mod Brøndby førte vi med få minutter tilbage, så det er ikke sådan, at vi har marginalerne med os.

- I dag er det selvfølgelig selvforskyldt, og det var det også mod Brøndby, men jeg synes, det er synd for drengene, for de er inde i en fase, hvor de nok føler, at det meste går imod dem. Men det ændrer ikke vores syn på os selv. Vi skal spille sæsonen færdig og har fem kampe samt en europæisk kamp tilbage, så vi har alt at spille for, men det har vi vist hele tiden, og det gjorde vi også, da AGF havde en kamp i hånden før corona.

FC København møder torsdag aften FC Midtjylland i Herning.

