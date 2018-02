Ståle efter Skovs dommedagshug: Han har X Factor

Der lå flere historier bag det drøn, som efter en time gjorde Robert Skov-hugger til matchvinder mod OB og forløste tre vigtigt point til FCK.

Skuddet faldt, da FCK’s trænerbænk var lige ved at skifte den 21-årige ud. Og det var en perle, som der ligger en hel del træning bag. Paradoksalt nok med restriktioner.

FCK’s fysiske træner Anders Storskov har nemlig bed Robert Skov om at dæmpe dødboldtræningen lidt af frygt for en overbelastningsskade.

Men selv om en storskov vel har større status end en skov, fik de to talt sig til rette, afslørede den glade målscorer en frosthård time efter scoringen.

- Anders har været lidt bekymret for, om jeg skulle overbelaste lysken, hvis jeg stod en halv time efter træning og sparkede frispark. Vi har mange kampe på kort tid, så det havde jeg fuld forståelse for.

- Men vi har talt os til rette, og det er dejligt, at det er sådan en åben en klub, hvor man kan tage dialogen, give kritik og byde ind.

Lørdagens træning bød således på en skarp frisparksskytte, kunne Ståle Solbakken bekræfte.

- Jeg sagde til mine to sønner i går, at jeg havde set Robert sparke frispark til træning, så de skulle følge god med i morgen, smilede nordmanden, der frygter, at Skov er for ydmyg, når det handler om at bemægtige sig til de tildømte frispark.

- Han er lidt for beskeden, når gribbene kommer.

Indkøbet fra Silkeborg kunne dog fortæller, at Viktor Fischer endda havde opfordret ham til at sparke, og det gjorde han så – ind bag en sprællende Sten Grytebust.

- Det var lidt langt udefra, men jeg rammer den godt, sagde Skov, der godt havde bemærket, at Rasmus Falk i de sekunder stod klar til indskiftning.

- Det var min svageste præstation for FCK indtil nu, så ja, det frispark kom på et godt tidspunkt, smilede han.

- Det har været lige ved og næsten i mine første kampe for FCK, så det var selvfølgelig dejligt at se den gå ind, og mit første mål betyder da meget for mig. Men det var altså sindssygt vigtigt, at vi fik tre point i dag.

- Det var positivt at holde nullet, og vores to stoppere, der har fået så meget kritik, spillede en rigtig god kamp. Der er kvaliteter i holdet til noget rigtigt stort.

Også Ståle Solbakken var glad for sit centerforsvar i dagens kamp, og især for Denis Vavro. Det glædede ham tydeligvis at kunne fremhæve ham som banens bedste.

- Han var rigtigt god i Madrid og også i Herning på nær et enkelt hovedstød. Han er en fantastisk fodboldspiller, sagde han.

Og så glædede han sig selvsagt over, at Robert Skov havde leveret.

- Han har X Factor og er taktisk disciplineret. Han kommer fra en god skole i Silkeborg, og han har været lærevillig. Han tør mere nu. I begge Madrid-kampe har han ikke været bange for at sætte sin modstander. Han har været stærk psykisk, roste han.

Lidt efter erkendte OB-træner Kent Nielsen – denne aften i lange bukser, at han da godt kunne have brugt den scoring, der afgjorde en chancefattig, fysisk betonet og i lange perioder temmelig trist kamp.

- For mange ting lykkedes for os i forhold til det taktiske. Men vi får jo ikke det mål, som afgør fodboldkampe, konstaterede han og lignede en mand, der godt kunne bruge en rigtig Skov-hugger.

