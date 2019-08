Ståle efter stort drama: Bizarre straffespark

FCK-manageren ærgrer sig over exit, men kalder det to lige kampe

PARKEN (Ekstra Bladet): Skuffet, men alligevel afdæmpet og rolig efter en af de mest dramatiske straffesparkskonkurrence i FCK’s historie.

- Jeg sagde jo, at det kunne blive meget drama. Det er to tætte kampe. Røde Stjerne er nok lidt bedre nede i Beograd, mens vi er lidt bedre i dag – og så scorer Røde Stjerne på deres eneste chance i kampen, sagde Ståle Solbakken efter det dramatiske Champions League-exit.

- Jeg havde da drømt om den endelig playoff-kamp mod Young Boys, og det er meget tungt for drengene i dag. Vi havde matchboldene – og så burde vi have skabt flere chancer da vi var 11 mod 10 i så lang tid, sagde FCK-manageren, der naturligvis havde nerverne helt uden på træningstøjet, da straffesparkskonkurrencen bare blev ved og ved.

- Det er nogle bizarre straffespark. Pletten var ødelagt efter to spark og det kom til at præge straffesparkskonkurrencen.- Spillerne må lære af det her. Specielt de unge. De ældre vil nok helst forsøge at glemme skuffelsen, men de unge må lære af det, lød det fra Ståle Solbakken, der også anerkendte, at de offensive profiler ikke var helt skarpe.

- Vi lider under, at et par offensive profiler stadig mangler en fem-ti procent fra topniveauet. De mangler det sidste touch på bolden – og det er også med til, at vi ikke bliver farlige nok, sagde Ståle Solbakken.

FCK møder i næste uge vinderen af Europa League-opgøret mellem Helsinki og Riga om en plads i Europa League-gruppespillet.

