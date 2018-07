Ståle er klar til at sælge FCK-stjerner nu

I FC København har man til den nye sæson allerede hentet Jesse Joronen til klubben som ny målmand, hvilket giver plads til, at man kan sende den svenske landsholdsmålmand Robin Olsen videre til en ny klub.



Spilleren er vendt tilbage til Danmark igen efter VM og ferie, men han træner ikke med. FCK-manager Ståle Solbakken forklarede ved pressemødet forud for kampen mod finske KuPS, hvordan situationen ser ud for Olsen.



- Det afhænger jo lidt af hvad der sker uden for banen, men hvis ikke han er solgt i den næste uges tid, så begynder han at træne med. Jeg har stadig en klar fornemmelse af, at han nok skal blive solgt i løbet af transfervinduet, siger Solbakken.



En spiller, der også sagtens kunne være på vej videre er Peter Ankersen, men her er det ikke så nemt at finde en ny klub, lader det til, hvis man skal tro Ståle Solbakkens ord.



- Det var og er også planen med Ankersen, men der er ikke kommet nogen tilbud endnu, og vi kan heller ikke blive ved med at vente i al evighed, så som det ser ud nu, bliver han hos os den kommende sæson, lyder det fra FC Københavns norske manager.



Hverken Robin Olsen eller William Kvist er klar til kampen mod KuPS, mens Andreas Bjelland dog er blevet udtaget og kan få sin debut. Kampen mod finnerne begynder klokken 20, og den sendes direkte på 6'eren.

Se også: Mester-Backe forfølger sin store drøm

Se også: Horsens-målmands smarte trick: Sådan snød han Fischer

Se også: Drama i Parken - FCK-stjerne brændte straffe i kæmpe nedtur