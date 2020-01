Ståle er tilfreds

FC København vandt tidligere i dag 2-0 på hjemmebane over Halmstad, i klubbens første træningskamp her i vinteropstarten.

Ståle Solbakken glædede sig efter kampen over flere aspekter ved den første testkamp.

- Det var vigtigt, at alle mand fik 45 minutter i benene, at vi ikke fik nogen skadet og nu har nærmest alle mand klar til træningslejren i Portugal. Vi mangler stadig Boilesen og Wind, men dem der ikke var med i dag - Bjelland, Pieros og N'Doye - de vil alle være klar til Portugal, sagde Solbakken til FCK's hjemmeside.

- Men ellers en fin kamp, og også en flot præstation af de unge der var med i dag - og som også skal med på træningslejren.

Ragnar Sigurdsson, som i sidste uge blev hentet tilbage til FCK, var også med i dagens kamp, og det var en god følelse, fortæller islændingen.

- Det var dejligt at være tilbage - og skønt atter at spille helt i hvidt. Men jeg synes, at vi gjorde det godt, vi var i fuld kontrol igennem det meste af kampen, og med tanke på, at det er pre-season, synes jeg alt i alt, at det var en godkendt præstation, lød det fra Sigurdsson.

- Jeg fik selv fumlet lidt med bolden et par gange, men havde tilsvarende også et par gode aktioner, så jeg synes egentlig, at jeg havde meget godt styr på det.

FC København havde flere ungdomsspillere med til kampen, herunder blot 16-årige William Bøving og 18-årige Alexander Hjælmhof, mens også Jacob Haahr fik minutter i benene.

