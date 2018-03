Ståle erkender: Debutant var ikke Superliga-klar

PARKEN (Ekstra Bladet): Ungarske László Köteles fik en FCK-debut, som han får svært ved at glemme. Også selv om han nok helst ville…

Den rutinerede ungarer, som kom i sidste uge efter Robin Olsens skade, leverede et gevaldigt drop i kampen mod FC Helsingør og var hamrende usikker i langt det meste, han foretog sig i Parken.

Du kan se det store debut-drop i tv-klippet over artiklen.

Det var tæt på at koste, men FCK fik i overtiden hevet en 4-3-sejr hjem, og Köteles, der har kontrakt sæsonen ud, fik i 94. minut faktisk reddet københavnerne, da Douglas var alene igennem.

Det kan dog meget vel have været hans sidste redning i FCK-målmandstrøjen. For opgøret mod FC Helsingør kan sagtens både være hans første og sidste optræden som FCK’er.

- De så, at vores keeper ikke var klar til Superliga. Han blev vældigt shaky efter målet i 1. halvleg, sagde Ståle Solbakken, der hentede 33-årige Lászlo Köteles efter Robin Olsen gik i stykker i Hobro.

Efterfølgende blev Stephan Andersen ramt af en lægskade, og det gav Köteles debut.

- Jeg udtager holdet, så jeg tager ansvaret, sagde FCK-manager Ståle Solbakken, der dog havde ladet målmandstræner Anton Scheutjens vælge, om det skulle være Köteles eller 38-årige Kim Christensen, der skulle stå mod Helsingør:

- Jeg står jo i den anden ende, så jeg sagde, at ’det er dit valg. Hvis han (Köteles, red.) er klar, står han. Hvis ikke, så står Kim'.

- Hvad så mod Silkeborg på søndag?

- Jeg tror, at Stephan (Andersen, red.) er klar til den kamp, sagde Ståle Solbakken og virkede ganske godt tilfreds med det.

László Köteles skal ikke forvente flere minutter efter sin præstation mod Helsingør. Foto: Lars Poulsen

Hvis man ser bort fra Köteles’ store drop, var han også tilfreds med 1. halvleg mod FC Helsingør, men i 2. halvleg gik det galt for mestrene, der kom sløvt ud efter pausen.

- Vi så langsomme ud i tanke og handling. 2-3 var turning point. Så begynder de negative tanker at komme, og vi laver frygteligt mange fejl, sagde Ståle Solbakken og afslørede, at den nu kommer til at stå på meget defensiv træning resten af ugen:

- Vi troede, at det defensive fundament var på plads. Vi har været helt stabile defensivt i 3-4 kampe, så den seneste uge har vi ikke trænet den defensive organisation i mere end ti minutter.

- Det bliver nok lidt kedeligere træning frem mod Silkeborg.

Sejren mod FC Helsingør var FCK’s femte i dette forår, og klubben er med 15 point det hold i Superligaen, der har scoret flest point i 2018.

Se også: Vanvittigt drama og syv mål: FCK sejlede mod bundproppen