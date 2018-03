Ståle fik fødselsdagssejr i snekaos

HOBRO (Ekstra Bladet):Der var en ekstra gave til gårsdagens 50 års fødselsdagsbarn.

Træner Ståle Solbakken kan fortsat komme ud i Europa, da FCK efter seks udekampe uden sejre endeligt vandt den første gang i 5 1/2 måneder på fremmed bane.

Sejren i polarkulden i Hobro blev grundlagt på tre forrygende minutter.

Nyankomne Viktor Fischer, der på ny var placeret i front, indledte de festlige minutter set med FCK-øjne med at dreje sig fri af Rasmus Minor og score uden chance for hjemmeholdets Jesper Rask.

Sidstnævnte var chanceløs, da Rasmus Falk få minutter senere frisk tog chancen udenfor feltet og via stolpen øgede til 2-0.

Mere behøvede gæsterne til at holde liv i håbet om at komme ud i Europa fra en 4. plads, men det kræver, at enten FCM eller Brøndby vil vinde pokalen, og de forsvarende danske mestre kan slå vinderen af nedrykningsspillet.

Sejren var en ekstra gave fra spillerne, der allerede tirsdag begavede deres populære træner med en regulær drillegave.

Den gode og lange tur fra Frederiksberg til Hobro var måske blevet brugt på at nærstudere spillernes specielle gave.

Københavnerne tog tre point med hjem. Foto: Claus Bonnerup

Landsholdsspiller William Kvist, som overrakte gaven, begrundede gaven med, at den i forvejen veluddannede træner måske ville kunne lære af at læse bogen, 'Anger Management for Dummies', som handler om terapeutiske teknikker og øvelser til at kunne dæmpe vredes udbrud.

Om det var de to tidlige mål, kulden eller bogen, som var årsagen til, at Ståle Solbakken yderst afdæmpet, kan man kun gætte om.

- Jo, jeg har allerede læst bogen, påstod Ståle Solbakken.

Selv om Hobro havde tildækket banen og først sent rullede plastiktæppet væk, nåede Kong Vinter at drille opgøret, da en kraftig snebyge betød, at spillerne blev sendt retur efter pausen, fordi stregerne skulle fejes fri for sne, inden 2. halvleg kunne begynde.

Kun 1013 trodsede polarkulden. Termometeret viste minus syv grader, og det føltes som minus 15 på grund af vinden fra øst

Ståle Solbakken var tilfreds med sine spilleres disciplin efter sejren over Hobro. Foto: Claus Bonnerup

Det var dog hverken kulden eller bane, som skal bære skylden for to store uheld.

Mens FCK målmand Robin Olsen blev skulderskadet i et sammenstød med stolpen, fik Mads Justesen slået skulderen af led i en nærkampssituation med Pieros Sotiriou.

Med sejren fik FCK brudt den kedelige stime med nederlag på nederlag på udebane, mens Hobro til gengæld blev fastholdt sin uheldige start på foråret.

- Vi leverede en professionel indsats. Vi havde fuld kontrol over tingene efter vores mål, sagde Ståle Solbakken

Oprykkerne fra Hobro har trods godkendt spil fået en elendig start på foråret, men heldigvis har Hobro fortsat en solid pointhøst fra efteråret at tære af.

Hvad gør man ikke for at få folk på stadion... Foto: Claus Bonnerup

Se også: VM kan hænge i en tynd tråd for FCK-keeper

Se også: Neymar slemt skadet - skal opereres i Brasilien

EB-eksperter: Her er vinderen af guldkampen