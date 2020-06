Ståle før knaldkampe: Det har været ekstremt

- Vi glæder os faktisk til de tre topkampe, siger Ståle Solbakken, der er ved at være træt af at tale om skadede profiler

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

En sæson, som manager Ståle Solbakken ikke tøver med at kalde ’ekstrem’, når et klimaks for hans hårdt prøvede trup i de kommende uger

Søndag aften handler det om toprivalerne fra FC Midtjylland i Parken, siden forfølgerne fra AGF ude og dernæst FCM i Herning. Og i mellemtiden håber FCK-bossen så på godt nyt fra den velbelagte skadestue.

- Vi tager en kamp ad gangen. Der er jo en uge mellem de første to, og så må vi bare håbe at kunne stable et godt hold på benene, lyder det fra Ståle Solbakken, som dog også med et skævt smil slår fast:

- Vi glæder os faktisk.

Glæden bunder selvsagt i, at sæsonen stadig kan blive succesfuld med de rette resultater, hvoraf københavnerne selv skal levere de nødvendige sejre.

Og i den sammenhæng ville det selvsagt være rart at råde over sine højtlønnede profiler.

- Jeg er ved at være træt af at tale om det, men folk spørger jo til det, og Viktor Fischer, Jonas Wind og Dame N’Doye har jo nærmest ikke spillet i år. Det er klart, at det har været en ekstrem sæson, siger han med et skuldertræk.

Ståle Solbakken har ikke fået meget bold ud af Viktor Fischer i år. Foto: Lars Poulsen

Søndag må han se bort fra sin karantæneramte anfører, Zeca, ligesom angriberen Michael Santos nu er ude for resten af sæsonen.

- Men jeg håber, at Jonas Wind kan komme i betragtning lidt efter lidt, siger Ståle Solbakken om de kommende topopgør, og han har da også det uheldige stortalent med i truppen for første gang siden august i superliga-regi.

Derimod fylder returkampen mod Istanbul Basaksehir i Europa League i starten af august endnu ikke noget i hans tanker.

- Men i teorien kan det blive et helt andet FCK-hold, der kommer til at spille den kamp, siger han med adresse til de tre førnævnte profiler.

Han kommer næppe til at købe sig ud af problemerne i det kommende transfervindue, som for FCK’s vedkommende bliver meget roligt, forudser han.

- Vi vil da kigge lidt, men coronavirusen har forandret meget i den sammenhæng.

Ståle hylder sin røde kampfælle Klopp

Se også: Topspiller langer ud efter FCK-chef: Jeg blev frosset ud

Se også: Ståle langer ud efter norske myndigheder

Se også: Finsk FCM-profil misser tre til fire uger med lægskade