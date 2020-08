Ståle i SMS-battle med Solskjær

Læs her, hvad de to nordmænd skrev til hinanden før og efter FCK-triumfen

Ståle Solbakken var ikke kun lettet. Han var også glad. Og nordmanden havde svært ved at skjule glæden over den historiske bedrift med den europæiske kvartfinale efter 3-0 ydmygelsen af de tyrkiske mestre fra Istanbul Basaksehir.

Nu venter en europæiske kvartfinale i Europa League mod Manchester United mandag aften i Köln.

Her venter en kamp mod landsmanden Ole Gunnar Solskjær, der er cheftræner i Manchester United.

Og de to landsmænd har allerede haft gang i skriverierne, både før FCK sikrede sig billetten og efterfølgende.

På Ekstra Bladets forespørgsel løftede Ståle Solbakken sløret for, hvad han havde skrevet sammen med Ole Gunnar Solskjær.

Solbakken tog sin mobil frem og begyndte at læse op:

- Ole skrev til mig før kampen: Vi ses i Köln.

- Jeg svarede: Det er jeg nu ikke 100 procent sikker på. Men vi er klar.

- Så sendte han en tommelup tilbage.

- Jeg returnerede med en tommelup.

- Så ville han forsøge at skrive dansk. Han skrev hell og lykke. Og det betyder jo noget helt andet, smiler Ståle, mens han læste videre på sin iPhone

- Her efter kampen skrev han så: Vi ses. Nu må vi bare se at komme igennem det (Manchester United førte 5-0 efter første kamp mod Lask Linz)

- Jeg tror, jeg vil svare ham: Hell og lykke, lyder det med et stort grin fra den veltilfredse FCK-træner.

Ståle Solbakken glæder sig til udfordringen mod Manchester United på mandag, men han erkender også, at det bliver en meget stor mundfuld.

- Efter coronaen har Manchester United været suveræne. Vi havde haft en større chance, hvis vi havde mødt dem i september.

- Vi skal havde stor respekt for Manchester United. De har spillet 15-16 kampe uden at tabe, fastslår Ståle Solbakken.

11 gange har et dansk hold kvalificeret sig til kvartfinalen i en europæisk turnering - én gang er det tilmed blevet til en semifinale... 1960-61 (Inter-Cities Fairs Cup) KB-Birmingham City FC 4-4 Birmingham City FC-KB 5-0 Samlet: Birmingham City FC 9-4 1960-61 (Mesterholdenes Europa Cup) SL Benfica-AGF 3-1 AGF-SL Benfica 1-4 Samlet: SL Benfica 7-2 1962-63 (Pokalvindernes Europa Cup) B 1909-1. FC Nürnberg 0-1 1. FC Nürnberg-B 1909 6-0 Samlet: 1. FC Nürnberg 7-0 1968-69 (Pokalvindernes Europa Cup) 1. FC Köln-Randers Freja 2-1 Randers Freja-1. FC Köln 0-3 Samlet: 1. FC Köln 5-1 1977-78 (Pokalvindernes Europa Cup) Vejle Boldklub-FC Twente 0-3 FC Twente-Vejle Boldklub 4-0 Samlet: FC Twente 7-0 1986-87 (Mesterholdenes Europa Cup) FC Porto-Brøndby IF 1-0 Brøndby IF-FC Porto 1-1 Samlet: FC Porto 2-1 1988-89 (Pokalvindernes Europa Cup) AGF-FC Barcelona 0-1 FC Barcelona-AGF 0-0 Samlet: FC Barcelona 1-0 1990-91 (UEFA Cup'en) Brøndby IF-FC Torpedo Moskva 1-0 FC Torpedo Moskva-Brøndby IF 3-4 str. (1-0) Samlet: Brøndby IF 5-3 - Brøndby IF er det eneste danske hold, der har nået en semifinale. Her blev det dog til samlet 2-1-nederlag til AS Roma. 1991-92 (UEFA Cup'en) B 1903-AC Torino 0-2 AC Torino-B 1903 1-0 Samlet: AC Torino 3-0 1994-95 (UEFA Cup'en) AC Parma-OB 1-0 OB-AC Parma 0-0 Samlet: AC Parma 1-0 1996-97 (UEFA Cup'en) CD Tenerife-Brøndby IF 0-1 Brøndby IF-CD Tenerife 0-2 efs. (0-1) Samlet: CD Tenerife 2-1 2019-20 (Europa League) FC København-Manchester United Vis mere Luk

Faktum er, at Manchester United faktisk kun har tabt én af de seneste 23 kampe. Og de har ikke tabt i Premier League siden 22. januar, da de tabte 0-2 til Burnley.

- Jeg er sikker på, at det her bliver en fantastisk oplevelse for vores unge spillere, siger Ståle Solbakken, der kaldte den historiske bedrift for en af de største.

Men han kom ikke helt op at ringe.

- Jeg manglede den sidste eufori, fordi den her bedrift skete for tomme tribuner. Tænk sig en oplevelse, det her havde været, hvis vi havde haft fyldte tribuner, siger Ståle Solbakken.

