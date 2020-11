Ståle i voldsomt angreb på FCK-ledelsen

Ståle Solbakken langer kraftigt ud efter ledelsen i FC København, der fyrede ham for seks uger siden. Det sker i et interview med TV3 Sport netop nu.

- De har ikke det hjerte eller den hjerne, der skal til for at trække de store strategiske linjer, siger han blandt andet om bestyrelse og ejere. Ejerne har et kæmpe hjerte for Lalandia, men FCK er ikke en karrusel eller et badeland.

Og om bestyrelsesformand Bo Rygaard, lyder det på et tidspunkt:

- Jeg har sjældent mødt en mand i sådan stilling, som har så lidt forståelse af spillet.

Først forklarer han dog, hvorfor han overhovedet har valgt at tage plads i tv-studiet.

- Jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle sidde her, men det, der er sket efter fyringen, hvor vi havde en aftale om ikke at tale om det bagefter – den er blevet brudt af den anden side, siger Ståle Solbakken, som har – siger han – behov for at fortælle sin version ’ikke bare på egne vegne – men også alle de dejlige medarbejder på nummer 10’, klubbens træningsanlæg.

- Det er også vigtigt, at sandheden komme frem. Fremstillingen har ikke været korrekt. Jeg får mange henvendelser. Det er trættende, så det er nok meget godt, at jeg nu fortæller min usminkede version.

Han fortæller, at der var aftalt en respektfuld tone parterne i mellem efter fyringen, og at han først så pressemødet nogle dage efter.

- Jeg tænkte, at det måtte skyldes den manglende rutine hos dem, forklarer han.

Men så kom ansættelsen af Jess Thorup, og i den sammenhæng følte nordmanden, at der mellem linjerne ’eller måske tydeligere end det’ blev givet et andet billede.

- Det var jeg lidt ked af, for jeg er FCK-fan. Min familie er die hard FCK-fans, siger han, mens stemmen for alvor knækker.

- Vi har levet et liv i Parken, og jeg har mere eller mindre boet i Nummer ti. Derfor føler jeg, at jeg har behov for at sidde her. Jeg har en familie derhjemme og en på FCK.

Her vender vreden så tilbage.

- Jeg er fuld af fejl, men altid ærlig, siger Ståle Solbakken til værterne Camilla Martin og Jesper Grønkjær.

- Der er blevet talt meget om FCK-DNA, men ingen af dem har anelse om, hvad det er, hedder det om ledelsen.

- Jeg har været en stærk bidragyder til at bygge en klub op, og så skal den rives ned ved at komme med tomme management-ord uden indhold, hvor man undlader at fortælle hele sandheden.

- De pisser lidt på alt det, jeg har gjort. De har i tiden efter min afsked talt mig ned og hele organisationen. Alle de ansatte derude, som har været med til at bygge en international klub, og ikke mindst Johan Lange, som i dag er i Premier League.

Han fortæller, at han blev fyret pr telefon af formand Bo Rygaard, som førte det meste af ordet. Derfor vil Solbakken ikke kommentere indholdet.

- Men jeg synes, at jeg efter 12 år og otte måneder har en berettigelse til, at det bliver sagt face to face.

Han er ikke enig i ledelsens udmelding om et fantastisk samarbejde mellem parterne, siger han.

- Jeg kan ikke være mere uenig, siger han og remser tre møder op fra kalenderen, som han har haft med den øverste ledelse i år.

Han vedstår, at bestyrelse og ejere har mødt ham positivt og med forståelse, når han har haft ønsker om spillerkøb.

-Men i al respekt for bestyrelse og ejere, så har de ikke hjerte eller hjerne, der skal til for at trække de store strategiske linjer.

Afsløring: Sådan blev Ståle fyret

Ståle Solbakken blev fyret 10. oktober, og Ekstra Bladet kunne kort efter fortælle, at den fyring var bragt til ham over telefonen.

FC København har ikke svaret på Solbakkens udfald endnu.

