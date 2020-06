Ståle irriteret på FCK-helten

LYNGBY (Ekstra Bladet): Til træning har holdkammeraterne for længst fundet ud af, hvad Mohamed Daramy er i stand til på en fodboldbane.

Nu viser han det også frem til hele Superligaen.

FCK's 18-årige stortalent har lagt an til sit store gennembrud og stod på Lyngby Stadion bag et af sæsonens smukkeste oplæg.

Han scorede også selv, men det var assisten - en genial hælaflevering til Rasmus Falk - der virkelig fik smilet frem hos den unge, danske angriber.

- Jeg er selvfølgelig rigtig glad for min egen scoring, men jeg kunne også bedre li’ min assist til Falk.

- Min eneste mulighed for at spille ham var med hælen, så jeg prøvede lykken, sagde Mohamed Daramy efter FCK’s 4-1-sejr på Lyngby Stadion.

Kort efter Lyngbys udligning bragte Daramy igen FCK på sejrskurs. Foto: Lars Poulsen

Mestrene dominerede i store dele af kampen, men da Lyngby udlignede tyve minutter før tid, lurede katastrofen.

Mohamed Daramy fik dog hurtigt blodtrykket ned hos manager Ståle Solbakken, da han omringet af blå Lyngby-trøjer køligt sendte bolden forbi Thomas Mikkelsen.

Dér viste han, at han i coronapausen har arbejdet på sine afslutninger, men FCK-manageren kræver mere af stortalentet.

I stedet for at rose ham for målet og det smarte oplæg, pegede han på de ting, som Daramy ikke gjorde rigtigt i Lyngby.

- Han skal blive endnu mere konsekvent. Han kommer i situationer, hvor han skal banke bolden ind i det lange hjørne, men i stedet triller bolden hen til målmanden.

- Det skal han bare lære, og det irriterer mig, at han gør det. Det må vi arbejde med, for du får ikke mange chancer i en europæisk kamp for eksempel.

Ståle Solbakken var meget tilfreds med sit holds præstation i Lyngby. Foto: Lars Poulsen

Lige nu har Ståle Solbakken dog givet Daramy chancen helt i front, og i de to testkampe mod OB og SønderjyskE, var den mørke angriber også på platten.

Han holder lige nu Michael Santos på bænken og tager et stadigt større ansvar.

Nu er Daramy ikke bare et talent længere. Han er en, som FCK-holdet skal kunne sætte deres lid til.

- Nu har jeg spillet oppe foran de seneste tre kampe, og det har givet tre mål.

- Jeg håber da, at gennembruddet kommer. Det er det, jeg prøver på - at få mig vist noget mere frem, end jeg har gjort.

- Det er jo ikke nok kun at gøre det til træning jo, sagde Mohamed Daramy efter sin hidtil bedste Superliga-kamp.

Med 4-1-sejren halede FC København en smule ind på FC Midtjylland, men de er stadig så langt efter, at Ståle Solbakken ikke er klar til mind games og snak om gummiben:

- Der er fortsat et hav imellem os. Før var det Stillehavet, nu er det Atlanterhavet. Ni point er meget, vældig meget.

Se også: Teenager sikrede FCK-sejr

Se også: Utrolig nedtur i Herning

Se også: Tog billede med af massemorder