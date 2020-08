Ståle klar i mælet: Zanka ikke til FCK nu

Det virker oplagt, at Mathias 'Zanka' Jørgensen igen en dag trækker FCK-trøjen over hovedet, og lægger oven på de 275 kampe han allerede har spillet for klubben.

Og fredag havde tyrkiske medier så travlt med at gøre det til en helt aktuel begivenhed, at Zanka er færdig i Istanbul-klubben Fenerbahçe SK og er på vej hjem til København.

Forhandlingerne var således allerede startet, citerede to af de helt store tyrkiske medier, Daily Sabah og Hürriyet, et tredje, TRT Spor, for at vide.

Nu afviser FCK-manager Ståle Solbakken pure, at det er tilfældet.

- Det er bare rygter, siger han til Ekstra Bladet lørdag eftermiddag på KB’s anlæg, hvor der gøres klar til søndagens afrejse til Køln og Europa League-opgøret mod Manchester United.

Ståle Solbakken har for en måned siden talt med Zanka om muligheden for at vende hjem, men det bliver altså ikke i denne omgang. Foto: Lars Poulsen

- Jeg har talt med Zanka for en måned siden om løst og fast og om, hvorvidt han kunne tænke sig at spille for FCK, men det er for tidligt for ham at vende hjem i forhold til de penge, han kan tjene i udlandet.

- Så ja, det kan jeg afvise, lyder det fra Ståle Solbakken.

Ifølge de tyrkiske medier skulle Fenerbahçe ellers være klar til at lade Zanka gå, hvis FCK ville komme op med den rigtige kompensation.

Den tyrkiske sportskorrespondent Yağız Sabuncuoğlu skriver på Twitter, at Fenerbahçes nye sportsdirektør, Emre Belözoğlu, har fundet Zanka ’utilstrækkelig’.

'Hvis lønproblemet løses, vil Zanka spille i FCK. Zanka er i øjeblikket i København,' skriver han.

Mathias Zanka Jørgensen har tidligere ytret sig positivt i forhold til at slutte karrieren i FCK, hvortil den 30-årige stopper i givet fald ville ankomme for tredje gang. I 2007 skiftede han fra B93, mens han blev hentet hjem fra Holland i 2014 efter et mislykket ophold i PSV Eindhoven.

I sidste sæson var Zanka udlejet til Bundesliga-klubben Fortuna Düsseldorf.

