Ståle langer ud efter norske myndigheder

Ståle Solbakken er ikke tilfreds med, at der endnu ikke har åbnet op for, at børn og unge kan træne sammen i klubberne i Norge

Ståle Solbakken er alt andet end imponeret over de norske myndigheders håndtering af bredde- og klubfodbolden i Norge i forbindelse med coronapandemien.

FCK-manageren raser nemlig mod de norske myndigheder, da de endnu ikke har åbnet op for, at børn og unge kan træne sammen i klubberne. Netop dette mener han er mangel på forståelse for problemerne, siger han til norske VG.

- Jeg synes, det er trist, at man ikke forsøger at se virkeligheden i det her og jagter løsninger. Jeg mener, at det her kan blive et stort samfundsmæssigt problem. Myndighederne bør gøre noget for, at dette ikke bliver til virkelighed. Det her er en mangel på initiativ og forståelse for, hvad det her handler om, siger Ståle Solbakken i et interview med VG.

- I dag giver man tillid til folk, der er på bar indtil klokken 3 om natten. At de samme voksne så ikke er i stand til at håndtere deres børn og være udenfor sammen med dem, det er jo bare skørt. Jeg tror, man undervurderer effekten i, at man fratager børn og unge deres faste ritualer over så lang tid, uddyber FCK-manageren.

Manglende glæde

Det er især den manglende glæde over at kunne snøre støvlerne og træde ud på det nyslåede græs, som den 52-årige nordmand ærgrer sig over. Han mener nemlig, at glæden ved at spille fodbold med vennerne er med til at udvikle sporten i en positiv retning, og derfor forstår han ikke, at myndighederne i Norge endnu ikke tillader dette.

- Det handler om at have noget at glæde sig til. Det er netop det, der får mange til at spille fodbold eller deltage i andre sportsgrene for den sags skyld. Det er de her kampe, der får os til at holde sammen. At trække trøjen over hovedet og være sammen med andre. Det er det, livet handler om. At lave ting sammen, siger han.

Situationen herhjemme i Danmark er til gengæld noget anderledes. Her er der nemlig åbnet op for fodbolden igen, og dermed kan børn og unge igen træne sammen med kammeraterne og trille rundt med læderet på græsplænerne.

Samtidig har Dansk Boldspils Union (DBU) meldt ud, at man også i år vil gennemføre fodboldskolen landet over, hvor flere tusinde børn hvert år har glæde af at lave finurlige driblinger og udfolde talentet.

Men alt dette er altså endnu ikke tilfældet i Norge, hvorfor Ståle Solbakken revser sit hjemland for ikke at åbne op for klubfodbolden i breddeklubberne igen.

