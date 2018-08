Ståle må ændre igen: Stjerne skadet på ny

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Ståle Solbakken må undvære Rasmus Falk, når FCK torsdag på udebane møder Atalanta i Europa Leagues playoff-runde.

Fynboen er fortsat plaget af det piskesmæld, som han fik i derbyet mod Brøndby, og var derfor ikke på træningsbanen på Frederiksberg tirsdag.

26-årige Falk missede også kampen mod CSKA Sofia i sidste uge, men spillede i weekenden hele kampen mod AGF. Der meldte nakkeproblemerne sig imidlertid igen, og det betyder nu ufrivillig pause til midtbanespilleren.

- Han følte sig god i de første 30 minutter, det gik nogenlunde i de næste 30, og så blev det skidt i de sidste 30.

- Nu er det lidt tilbage, hvor der var, og jeg har fået besked af Morten Boesen (klublæge, red.) og Dave (David Cosgrave, sundhedschef i FCK, red.) om, at han ikke kan spille, så vi skal i hvert fald justere noget, siger manager Ståle Solbakken.

Sidste torsdag mod CSKA Sofia i Parken erstattede Ján Gregus fynboen som makker til anfører Zeca, og det er også en mulighed torsdag i Italien.

William Kvist kunne dog også sagtens komme i spil til en kamp, hvor FCK’erne kan forvente at komme under pres.

Atalanta var stærke i sidste sæson i Europa League og indledte mandag aften Serie A-sæsonen med en 4-0-sejr på hjemmebane.

- Mange af deres bedste spillere var gode, og vi må forvente, at vi bliver trykket i perioder. Men vi må se, hvad vi kan gøre, når vi har bolden, for vi kan ikke bare stille os tilbage.

- Vi skal se, om vi ikke kan få vores perioder, hvor vi kan præge kampen. Vi er et boldsikkert hold og har fin selvtillid efter det, som vi har gjort indtil videre i sæsonen. Vores mentale tilstand er god, siger Ståle Solbakken, der kalder uafgjort for et stort resultat.

Et knebent nederlag, hvor FCK får scoret, lever han også med. Det handler for københavnerne om at slippe fra Italien med et resultat, der gør, at de fortsat er i live inden returkampen i den danske hovedstad.

Næste opgave: Italiensk gudinde med begrænset erfaring Hvem er Atalanta? En traditionsrig italiensk klub fra den norditalienske by Bergamo. Klubben har dog aldrig været blandt de bedste og har også i dette årtusinde brugt flere år i Serie B. Dens bedste placering er en fjerdeplads i sæsonen 2016/17. Har de så aldrig vundet noget? Jo, i 1963 vandt Atalanta den italienske pokalturnering, Coppa Italia. La Dea (gudinden), som klubben kaldes, havde den danske OL-helt Flemming Nielsen med på holdet i finalen mod Torino, og selv over 50 år efter triumfen bliver han stadig genkendt og hyldet, når han besøger byen. Hvad med sidste sæson? Træner Gian Piero Gasperini førte sit hold til en syvendeplads, og det snuppede dermed Italiens sidste europæiske plads. Hvem er den største profil? Lille Alejandro Gómez er en arbejdsom kreatør, og hans lave tyngdepunkt og hurtighed gør det svært for andre at fange den alsidige offensivspiller. Han er anfører i klubben og fik i en alder af 29 landsholdsdebut for Argentina i sommeren 2017. Andre der skal holdes øje med? Stjerneskuddet Musa Barrow og lejesvenden Duván Zapata. Sidstnævnte er en stor, stærk angriber og blandt andet hentet, fordi Andreas Cornelius slet ikke har slået til. Har de stor europæisk erfaring? Nej, Atlantas optrædender i Europa har været meget sporadiske. De var første gang med i 1963 og skulle derefter vente næsten 25 år på næste kamp. I 1988 var de i semifinalen i Pokalvindernes turnering, og de nåede i sidste sæson 1/16-finalen i Europa League. Her tabte de 3-4 til Dortmund. Hvordan nåede de playoff-runden? Italienerne trådte ind i 2. runde, hvor de slog Sarajevo med sammenlagt 10-2. I 3. runde ser Hapoel Haifa ud til at blive ekspederet ud uden problemer. Atalanta vandt 4-1 i Israel og sejrede 2-0 i Italien. Andreas Cornelius kom ind til sidst og lavede målet til 2-0. Ellers noget? Klubbens hjemmebane, Stadio Atleti Azzurri d’Italia, er noget af en antikvitet og ikke blåstemplet af UEFA. Det betyder, at Atalanta må spille sine europæiske hjemmekampe andre steder. Kampen mod FCK i næste uge bliver spillet på Sassuolos normale hjemmebane, Stadio Citta del Tricolore, i Reggio Emilia et par timers motorvejskørsel fra Bergamo. Vis mere Luk

