Ståle med uventet ros: Meget stor respekt!

Ståle Solbakken er dybt imponeret over oprykkerholdet Vejle, som han spår en lys fremtid for

VEJLE (Ekstra Bladet): Ståle Solbakken har aldrig været bange for at sige sin mening, og nordmanden holder sig heller ikke for god til at sende en stikpille af sted mod konkurrenterne i Superligaen, når tingene spidser til.

Men søndag aften var det kun roser, der kom ud af munden på FCK-manageren, som selv drejede samtalen over på modstanderholdet, Vejle, frem for sit eget mandskab.

- Vi kom under et enormt pres fra begyndelsen, men det overraskede mig ikke. Vejle et et utrolig veltrænet mandskab, som har nogle helt åbenlyse egenskaber. De presser højt, og lægger modigt spillet op på modstanderens banehalvdel, sagde Ståle Solbakken og fortsatte.

- Jeg synes, det er dejligt at se et oprykkerhold spille på den måde - og ikke bare kaster lange indkast. Jeg har meget stor respekt for, at Vejle forsøger at spille fodbold, selv om det gik ud over os i 25-30 minutter. De løb heldigvis tør for kræfter i anden halvleg, men med et enkelt eller to gode indkøb så kan det blive rigtig sjovt i Vejle, sagde Ståle Solbakken, der så alligevel fik sneget en lille stikpille ind...

Imed Louati bragte Vejle i front mod FCK søndag, men hjemmeholdet kunne ikke holde dampen oppe i anden halvleg. Foto: Anita Graversen

FC København lignede i første halvleg et hold, der var på vej mod det tredje udebanenederlag i træk, men en stærk sidste halv time satte en stopper for det traume, der sidst fandt sted i sæsonen 99/00.

Men Ståle Solbakken var aldrig nervøs for, at københavnerne skulle rejse tomhændet fra Nørreskoven.

- Nej, jeg synes allerede, kampen ændrede sig efter en halv time. Journalister ser udelukkende på målene, mens jeg ser på hele kampbilledet, så jeg er meget fortrøstningsfuld og synes egentlig, vi lagde op til at straffe Vejle allerede i første halvleg. Men de holdt ud længe, og som sagt kan Vejle være stolte af indsatsen, synes jeg, lød det fra Ståle Solbakken, der torsdag skal på en ny, vigtig opgave i Europa League mod Slavia Prag.

- Det er en tidlig nøglekamp - også fordi det er hjemme i Parken. Men Slavia virker til at være gruppens outsider, og de slog Bordeaux og gjorde det godt mod Zenit på udebane. Så det er ikke sådan, vi går ud og bare forventer tre point. Det bliver en lige kamp, hvor vi skal op på højeste niveau for at få sejren.

Stor kåring: Her er Superligaens vigtigste spillere

Se også: FCK-vanvid - kampen vendte totalt på to minutter

Se også: Superliga-drama: Slået i græsset - så scorede han fire minutter senere

Se også: Drømmedebut i Superligaen: Hattrick-helt stjal showet i forrygende målfest