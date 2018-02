Ståle mod historisk dårlig sæson: 'Alt er kulsort'

FC København - Brøndby IF

12:30 FC København - Brøndby IF DBU Pokalen Stadion: Parken, Danmark

Brøndby IF

FC København fik endnu en dukkert i denne sæson, da Brøndby søndag vandt 1-0 i ottendedelsfinalen i DBU Pokalen.

Nederlaget i Parken ærgrede FCK-træner Ståle Solbakken, som vurderer, at det nu bliver svært for holdet at komme i Europa i næste sæson.

- I pokalen handler det om en ting, og det er at gå videre. Og det klarede vi ikke. Og i den situation, vi er i nu, så er det et ekstra hårdt hak i tuden.

- Vores eneste mulighed for at spille i Europa er at vinde utrolig mange ligakampe, siger Solbakken.

- Sæsonen bliver sandsynligvis historisk dårlig. Alt er kulsort på mange måder, i forhold til det vi har præsteret i de seneste sæsoner, siger han.

Ståle Solbakken og FCK tabte igen til Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Solbakken roste nyindkøbene Robert Skov og Viktor Fischer efter søndagens fodboldkamp, men kritiserede de manglende mål.

- Brøndby var klart bedst i de første 20-25 minutter, og vi virkede meget nervøse. Vi havde nogle gode kontraer, hvor specielt Robert Skov fik gjort noget af det, han er god til.

- Vi kom bedre med i kampen, men så scorede de. I anden halvleg skabte vi to-tre store chancer, men det var ikke nok til at score et mål.

- Det kører for Brøndby, som har marginalerne med sig. Vi skal kæmpe mere for det, siger Solbakken.

FCK er placeret på sjettepladsen i Superligaen, som akkurat giver adgang til mesterskabsspillet.

- Vi er nødt til at sætte nogle resultater sammen, så vi for det første ender i top-6. Og når vi forhåbentlig har gjort det, så skal vi vinde så mange kampe som muligt.

- I teorien kan en fjerdeplads give adgang til Europa, hvis Brøndby eller FC Midtjylland kommer i pokalfinalen og vinder den.

- Det bliver mentalt meget hårdt. Og vi skal vinde mange kampe over lang tid for at komme i Europa. Vi har sat os selv i den situation, siger Solbakken.

Fischer med genial solotur:



