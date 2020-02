Ståle om ny FCK-stjerne: - Dårlig opstart

Mikkel Kaufmann har været plaget af sygdom og et tricky baglår, så han må vente med at vise sig frem i kamp, siger Ståle Solbakken

ALGARVE (Ekstra Bladet): FC København har holdt sig nogenlunde i ro på transfermarkedet, til trods for at klubben er i en jagtposition i Superligaen. De skal nå at fange FC Midtjylland, der er fire point foran på nuværende tidspunkt.

Men der var ikke brug for meget nyt blod, for Ståle Solbakken har allerede et mesterskabshold, mener han.

- Det er det selvfølgelig. Det bliver en hård kamp, men selvfølgelig.

- Vi skal på sporet så hurtigt som muligt. Vi ved, at kampene kommer hurtigt efter hinanden fra om 14 dage, så det skal vi være klar til, siger nordmanden.

I de sidste dage af vinduet vinkede han farvel til Carlo Holse, der har prøvet at kæmpe sig til spilletid i hjerteklubben, men han var for langt fra og ville gerne prøve sig af et andet sted.

- Carlo havde brug for spilletid, så vi fik en fin aftale med Rosenborg - både for os og for dem. Det kan blive en rigtig god aftale for os, hvis Carlo skyder sig helt til tops.

Ikke klar

En af de få nytilkomne er nordjyden Mikkel Kaufmann, men den unge angriber ankom ikke i bedste forfatning, vurderer Solbakken.

- Vi tog Mikkel over fra AaB, og han skal i gang med at få styr på kroppen. Han har haft en dårlig opstart med både sygdom, klubskifte og nogle små skavanker. Vi må bruge de næste otte-ti dage på at få hans krop i balance igen. Det har været meget for den unge dreng, så vi skal ikke stresse.

Manageren giver klar besked på træningsbanen i Algarve. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hvad betyder det at få ham nu?

- Jeg tror, det betyder en del, men han er i en situation lige nu, hvor han også selv siger, at han ikke føler sig fit, fordi han har været syg og småskadet. Vi venter nok med at sende ham i kamp.

Jonas Wind og Nicolai Boilesen er fortsat langtidsskadet, men ellers begynder det at lysne for andre plagede FCK-spillere. Det tegner umiddelbart godt for manageren.

- Så håber vi at få gang i nogle af de spillere, som ikke har spillet så meget. Det er vel kun Robert Mudrazija, der ikke er aktuel til næste kamp. Både N’Doye, Bjelland og Fischer bør kunne blive klar til første kamp.

FCK åbner Superligaen 14. februar mod Esbjerg, men har altså to testkampe tilbage i Atlantic Cup i Portugal.

Mikkel Kaufmann var glad for at blive tæsket igennem, da han trænede med sit nye hold. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kaufmann vil være Cornelius

Det har været et par hektiske dage for Mikkel Kaufmann. På sidstedagen i transfervinduet kørte den store nordjyde fra AaB-hotellet i Spanien kl. 8.30 og endte i FCK-hættetrøje på stadion i Portugal sent om aftenen.

FCK gjorde brug af en option i aftalen med AaB og hentede ham til et halvt år tidligere.

- Det er gået lidt stærkt, siger han med et smil, mens solen bager ned over anlægget i Algarve.

- Man kunne godt få en Andreas Cornelius-fornemmelse, når man ser dig. Hvad siger du til den sammenligning?

- Det må du gerne kalde det, det er suverænt. Da jeg var mindre, og FCK spillede i Champions League, der så jeg Cornelius. Ham ville jeg gerne være som, og jeg så lidt op til ham som en spiller, man måske kunne sammenligne sig lidt med. Så det er bare helt kanon.

To angribere med en pæn størrelse, Mikkel Kaufmann og Dame N’Doye. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Du har boet på sportscollege i Aalborg. Der må være en del praktisk, du skal igennem nu…

- Det har jeg faktisk slet ikke tænkt på endnu, siger han grinende.

- Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal bo. Jeg tager det, som det kommer, og så kan det være jeg lige skal ringe til mine forældre, så de måske kan hjælpe mig, siger han ydmygt.

- Det bliver selvfølgelig en omvæltning. Det er dejligt, at det kun er et fly væk eller en biltur på fire timer. Man skal lige vænne sig til, at man ikke bare lige kan tage hjem til familien eller vennerne, men det skal nok gå.

Han har døjet lidt med sygdom og et genstridigt baglår, men ellers er fysikken og farten hans spidskompetencer.

- Har du også hovedet til det?

- Ja, det er jeg sikker på.

FC København betalte 1,5 million for at få Kaufmann før tid, og dermed nærmer den samlede transfersum sig 24 millioner kroner.

Kommende kampe i Atlantic Cup: Mandag 3/2 kl. 17 FCK-Norrköping Mandag 3/2 kl. 21 Brøndby-Astana Tirsdag 4/2 kl. 21 AGF-Häcken

