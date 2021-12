Ståle revser FCK-strategi: - Kostede jobbet

Ståle Solbakken mener, at der i FC København er kommet et alt for stort fokus på spillersalg

I Norge bruger man vinterpausen på at fundere over, hvorfor svenske og specielt danske klubber kan sælge spillere langt dyrere end de norske.

Ser man på 2019 og 2020 solgte Superligaen for mere end dobbelt så mange kroner som den norske liga, og ifølge tidligere FCK-træner Ståle Solbakken, så har danskerne et stort fokus på spillersalg.

- Det blev et alt for stort fokus i FCK efter min smag. Spillersalg var en af grundene til, at jeg fik sparket af den nye ejer, siger Solbakken til Nettavisen.

- Jeg synes, at datoen for den forretningsmodel, vi havde i slutningen af min tid, var løbet ud, siger Solbakken.

- Man krævede, at man solgte for 100 millioner kroner netto om året - samtidig skulle vi vinde ligaen og komme langt i Europa. For mig hang det ikke helt sammen. Det var ikke realistisk at kombinere. Fokus på salg blev alt for stort, siger Solbakken, der blev fyret i FCK i oktober 2020, mens FCK ikke har vundet en titel siden sommeren 2019.

Så blev Robert Skov, Dennis Vavro og Jesse Joronen solgt for store millionbeløb, ligesom Mohamed Daramy blev det denne sommer.

Ståle Solbakken og FCK solgte Skov og Vavro i 2019. Siden har FCK ikke vundet en titel. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Hele otte spillere fra Superligaen blev denne sommer solgt dyrere end 16-årige Antonio Nusas skifte fra Stabæk til Club Brugge, der med 25 millioner var den største norske transfer.

