Ståle så mig som træner

- Han plantede et lille frø, som sidenhen har fået lov at vokse, fortæller Hjalte Nørregaard efter sin første kamp i nordmandens stol

De mørke skyer var trukket væk fra det anlæg, hvor Ståle Solbakkens skarpe stemme så længe har domineret lydbilledet.

I stedet bød tirsdag eftermiddag på sol over velplejet plæne og derby mellem Brøndby og FCK i reserveholdsligaen. En status, der dog bedre matchede FCK’s landskampsramte mandskab end gæsternes stærke startopstilling.

Så indbydende var kulissen, at selv Kamil Wilczek havde lagt vejen forbi som tilskuer, og han kunne såmænd se sin afløser i Brøndby, Andrija Pavlovic, score sit første mål i en livlig 2-2 kamp, der var Hjalte Nørregaards første i spidsen for værterne.

Også han nød, hvad han så. Efter dage, som han kaldte ’lidt hektiske og specielle med så mange følelser involveret’.

Det sidste relaterede ikke mindst til Ståle Solbakken, der ikke alene var Hjalte Nørregaards træner i FCK, men også manden, der udstak hans fremtidskurs i samme job.

- Det var Ståle, der opfordrede mig til at blive træner, afslørede han.

- Mens jeg var spiller under ham, plantede han et lille frø, som sidenhen har fået lov til at vokse.

- Jeg tror, han kunne se, hvilke tanker jeg gjorde mig om spillet, og at der måske lå en fremtidig træner i mig. Så han sagde, at jeg skulle overveje at gå den vej.

Hjalte Nørregaard var tilfreds med den attitude, han så hos sine folk i reservekampen mod Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Nu stod han der så. Som træner. En glad træner, der lige havde været inde i omklædningsrummet til en kort evaluering.

- Jeg har sagt til drengene, at de leverede en god indsats. De forsvarede sig godt, og de prøvede at finde nogle af de strukturer med bolden, som vi har trænet i under de to træningspas, vi nu engang har haft.

- De prøvede at være der for hinanden. De kom tilbage to gange efter at have været bagud, lavede flotte mål og havde en på stolpen. Så synes jeg, der var positive ting at tage med, forklarede Hjalte Nørregaard, der ikke mindst hæftede sig ved udtryk og attitude.

- Jeg vil gerne se, at man byder ind med det, man nu har, er en del af fællesskabet og hjælper og støtter hinanden.

- Vi havde vist alle sammen brug for at komme ud at spille lidt. Nu er vi ligesom i gang. Nu er vi på vej videre.

- Fredag har vi første gang hele truppen samlet efter landskampspausen, og så starter det hele forfra igen. Men sådan er det, når sådan noget sker med kort varsel, siger Hjalte Nørregaard og tøver lidt på spørgsmålet om, hvorvidt han har mødt en såret trup:

- Det er lidt svært at sige. Den er ikke samlet, og det er er lige efter et transfervindue. - Jeg er jo i gang med at finde ud af, hvem spillerne er som personer, så jeg får et bedre kendskab til dem end det, jeg har fra fjernsynet.

Træner Hjalte Bo Nørregaard havde sportschef William Kvist bag sig og assistenttræner Stefan Madsen ved sin side under den livlige kamp, der endte 2-2. Foto: Lars Poulsen

Mens den sidste bemærkning bliver leveret med et skævt smil, klør Hjalte Nørregaard sig lidt i hovedbunden på spørgsmålet om, hvad FCK-DNA egentlig er.

- Hm. Jeg tror, det er viljen til at vinde og viljen til at præstere på et højt niveau. Og så skal du samtidig være ambitiøs efter at nå længere hele tiden. Du når aldrig overliggeren, siger han.

Som klubbens udlånte U19-træner kunne han på dagen se flere af sine elever levere førsteholdsbold med både fart og fight. Og det er da også fremad banen han håber at sætte sit aftryk.

- Jeg vil godt have, at vi bliver mere strukturerede omkring vores offensive spil. At vi har nogle positioner, som vi overholder. Så er spillerne samtidig så dygtige, at de ved, at der ikke er nogen situationer, der er ens. Dem løser de inde på banen.

- Men det handler om, hvordan vi gerne vil se ud, når vi bygger spillet op, og hvilket udtryk vil vi gerne have. Der har måske manglet lidt klarhed om det, tænker jeg.

Til gengæld er der fuld klarhed over rollefordelingen mellem ham og den midlertidigt udnævnte sportschef, William Kvist, der kampen igennem holdt sig tæt på sin træner.

- William bevæger sig jo på bestyrelsesniveau. Han er min chef, som jeg refererer til. Men han prøver at involvere sig så meget som muligt omkring de tanker, vi har om spillet, hvor vi gerne vil hen, og hvordan vi ser på truppen, forklarer Hjalte Nørregaard.

Søndag aften bliver det alvor, når AaB kommer på besøg.

